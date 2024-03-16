Власти Карачаево-Черкесии продолжили серию отчетов о голосовании беженцев из Палестины

16 марта 2024, 22:02

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Беженцы из Палестины, имеющие российское гражданство, проголосовали на выборах президента России, сообщил мэр Карачаевска вслед за аналогичными отчетами из Чечни и Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни и Ингушетии отчитались сегодня о голосовании на выборах президента беженцев из Палестины, имеющих российское гражданство.

40 беженцев из Палестины, в том числе 26 детей, прибыли 21 декабря 2023 года в Карачаево-Черкесию. Всех прибывших разместили на базе отдыха в Теберде, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Палестинским беженцам обеспечено проживание, питание, ведется оформление документов, благотворительные организации предоставляют одежду по запросу прибывших в республику из сектора Газа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" представители организаций, оказывающих помощь беженцам.

Беженцы из Палестины, проживающие сейчас в Карачаево-Черкесской Республике и имеющие российское гражданство, приняли участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, сообщил сегодня мэр Карачаевска Марат Урусов.

"Ранее они подали заявления для выбора ближайшего удобного участка для голосования и сегодня пришли выполнить гражданский долг на избирательном участке №59 города Теберда. Это ближайший пункт от базы отдыха, где они временно размещены", - написал он в своем Telegram-канале.

На выборах президента России проголосовали шесть палестинских беженцев с российским гражданством, сообщила председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева. "Палестинцы, имеющие российское гражданство, подали заявления для голосования по месту пребывания в Теберде. Сегодня свой выбор сделали шесть человек", - привел ее слова ТАСС.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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