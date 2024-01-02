Активисты сочли значительной помощь палестинским беженцам в Карачаево-Черкесии

02 января 2024, 17:57

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Палестинским беженцам обеспечено проживание, питание, ведется оформление документов, благотворительные организации предоставляют одежду по запросу прибывших в республику из Сектора Газа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" представители организаций, оказывающих помощь беженцам. По их словам, обучение палестинских школьников начнется после новогодних каникул, все они заявили о намерении изучать русский язык.

Как писал "Кавказский узел", 40 беженцев из Палестины, в том числе 26 детей, прибыли 21 декабря в Карачаево-Черкесию. Всех прибывших разместили на базе отдыха в Теберде, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Пока в Карачаево-Черкесию прибыла лишь одна организованная группа беженцев, сообщила руководитель пункта временного размещения Инесса Бирагова.

"В республику ранее приехали своим ходом несколько человек, которым удалось выбраться из Газы. У этих людей были родственники в Карачаево-Черкесии. Поэтому они отдельно, у них живут. А это организованная группа была доставлена последним бортом МЧС в Россию. К ним могут присоединиться ещё четыре родственника находящихся у нас женщин", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Бирагова уточнила, что у всех беженцев виза на пребывание сроком на три месяца. "В постановлении правительства <Карачаево-Черкесии> об их обеспечении говорится о шести месяцах. Пока другой информации нет. Но беженцы будут находиться здесь столько, сколько нужно", - пояснила руководитель пункта.

Беженцам созданы комфортные условия, максимально приближенные к домашним и детей не оставят без развлечений и подарков, отметила она. "Зоны отдыха на этажах организованы. Там чай, кофе, снеки. В новогодние каникулы будут организованы экскурсии. Программа разработана. Каждый день расписан. Повезём их в Домбай, на канатку, на водопады, в биосферный заповедник. Планируем даже в бассейн в Карачаевске свозить их. Возить будем или всех сразу, или двумя группами", - сказала Бирагова.

Образовательный процесс будет налажен после каникул, сообщила она. "Мы спрашивали их пожелания. Все выразили желание изучать русский язык и получать образование на нём. Не все дети школьного возраста. Самому младшему самому вообще шесть месяцев. Возможно, будет организован детский сад. Дети очень быстро адаптируются. Они все впитывают. Даже находясь менее недели, они уже знают русские слова и предложения", - отметила Бирагова.

"В республику приехали 26 детей и 14 взрослых, в том числе 12 женщин и двое мужчин", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ассоциации благотворительных организаций Карачаево-Черкесии. "Приемом и размещением занимается правительство Карачаево-Черкесии. Непосредственно курирует беженцев министерство труда и социального развития республики. Минтруда заключило договор с НКО, благотворительной организацией "Территория милосердия", которая регулирует поступление гуманитарной помощи от благотворителей, от общественных движений и организаций", - рассказал он.

По его словам, документы палестинцев сейчас взяли для легализации. "Вероятно, будут давать вид на жительство. Место жительство беженцам предоставлено в курортной зоне, в Теберде, на базе гостиницы "Жемчужина Кавказа". По выплатам вопрос пока решается. А жилье и питание предоставлено бесплатно" , - пояснил представитель Ассоциации.

К учебе дети приступят после новогодних каникул, подтвердил он он. "Учиться в общеобразовательной школе дети сразу не смогут. Вначале будут изучать со специально приглашенными учителями русский язык", - отметил он.

Беженцы проходят акклиматизацию, добавил он. "К сожалению, несколько человек заболели и попали в больницы с простудными заболеваниями. Как только карантин закончится, то начнутся интеграционные процессы", - сказал представитель Ассоциации НКО Карачаево-Черкесии.

Гостиница "Жемчужина Кавказа" стала пунктом временного размещения беженцев, сообщила сотрудница отеля. "Гостиница на 200 человек полностью предоставлена сейчас 40 палестинским беженцам. Мы с радостью их приняли", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мадина, волонтёр благотворительной организации сообщила, что беженцы сами заказывают, что им надо, у волонтеров. "Потом мы привозим и отдаём необходимые им вещи. Вот сейчас привезли им тёплые вещи, посуду, настольные игры", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ахмед — один из двух беженцев мужчин, которые к тому же владеют русским языком. Его старший товарищ хорошо знает язык, потому что учился в России на врача, Ахмеду же пока очень сложно общаться. "Я самостоятельно учил русский язык в Газе. Мы здесь всем довольны. Дети стали улыбаться и смеяться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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