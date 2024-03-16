Глава Ингушетии отчитался о голосовании беженцев из Палестины

16 марта 2024, 20:21

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Около 15 переселенцев из Палестины проголосовали на выборах президента в Ингушетии, сообщил сегодня глава республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины. 12 декабря 2023 года в Ингушетию прибыла первая группа беженцев, а 13 декабря 2023 года – еще 18 беженцев. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

Палестинские беженцы, проживающие в Ингушетии и имеющие российское гражданство, приняли участие в выборах президента Росси,, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Около 15 человек отдали свои голоса на избирательном участке №303 в Магасе", - сообщил он в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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