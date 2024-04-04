Хаял Васильев получил российский паспорт вместе с повесткой в военкомат

04 апреля 2024, 03:59

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Представители МВД выдали депортированному из Азербайджана Хаялу Васильеву выдали российский паспорт вместе с направлением в военкомат. Требование встать на военный учет и перспектива быть отправленным в зону военных действий напугала Васильева.

Как информировал "Кавказский узел", 17 февраля стало известно, что правозащитники пожаловались на бездействие отделения по вопросам миграции МВД по Таганскому району Москвы, куда в прошлом году они обращались с просьбой выдать российский паспорт депортированному из Азербайджана Хаялу Васильеву. 19 февраля Васильев повторно подал заявление на получение паспорта гражданина России и при помощи правозащитников его зарегистрировали.

16 ноября 2023 года стало известно, что в Азербайджане задержан сирота Хаял Васильев, которого более 10 лет назад родственники забрали из детдома. Суд в Баку отсрочил депортацию Хаяла Васильева, страдающего психическим заболеванием, после его заявления об отказе от российского гражданства. Миграционная служба Азербайджана узнала о незаконном пребывании Васильева в стране после доноса родственницы в связи с бытовым конфликтом.

Паспорт вместе с направлением в военкомат Васильеву выдали 3 апреля, рассказал сам юноша корреспонденту "Кавказского узла". По словам Хаяла, он "очень обрадовался", когда ему позвонили и пригласили явиться за паспортом.

«Я пришел, но мне тут же вручили повестку в военкомат для постановки на воинский учет. Я очень расстроился. Я мирный человек, не хочу никого убивать и сам не хочу быть убитым. Я никогда не держал в руках оружие и боюсь его брать в руки», - рассказал Хаял Васильев. Копию повестки он предоставил "Кавказскому узлу".

Сейчас Хаял Васильев продолжает работать и живет в том же хостеле, где поселился ранее. Постоянной регистрации в Москве у него нет, что затрудняет для него адаптацию в российском обществе. Юрист Алексей Лейкин, сопровождающий Хаяла Васильева, отметил, что был удивлен такой быстрой выдачей паспорта Хаялу после теракта в Москве.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Ко 2 апреля по подозрению в причастности к теракту были задержаны 10 человек. По официальным данным на 3 апреля, в результате теракта погибли 145 человек. Все задержанные оказались выходцами из Таджикистана; российские власти резко ужесточили проверки мигрантов.

«Я написал жалобу в прокуратуру, но не думаю, что выдача паспорта стала реакцией на мою жалобу», - отметил юрист. По его словам, представители МВД постоянно повторяли, что они не могут выдать паспорт без получения ответа на запрос из посольства России в Азербайджане. «Но насколько мне известно, ответа на запрос так не поступило», - подчеркнул Алексей Лейкин.

Он добавил что правозащитники будут помогать Хаялу решать проблемы которые связаны с его пребыванием на территории России, в том числе вопросы с военкоматом и получением жилья, на которое Хаял имеет право как сирота.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что ее правозащитная организация будет сопровождать юношу во всех проблемных ситуациях с чиновниками. «Мы его не бросим и будем оказывать всю необходимую помощь», - сказала она.

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