Хаял Васильев повторно подал заявление на получение российского паспорта

14 марта 2024, 08:18

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В ближайшее время депортированному из Азербайджана Хаялу Васильеву власти должны выдать российский паспорт. Он повторно подал заявление на его получение, рассказал правозащитник Алексей Лейкин. Сам Васильев поделился, что недавно получил в Москве первую зарплату, за счет которой, в частности, оплатил проживание в хостеле.

Как информировал "Кавказский узел", 17 февраля стало известно, что правозащитники направили жалобу на бездействие отделения по вопросам миграции МВД по Таганскому району Москвы, куда в прошлом году они обращались с просьбой выдать российский паспорт депортированному из Азербайджана Хаялу Васильеву.

16 ноября 2023 года стало известно, что в Азербайджане задержан сирота Хаял Васильев, которого более 10 лет назад родственники забрали из детдома. Суд в Баку отсрочил депортацию Хаяла Васильева, страдающего психическим заболеванием, после его заявления об отказе от российского гражданства. Миграционная служба Азербайджана узнала о незаконном пребывании Васильева в стране после доноса родственницы в связи с бытовым конфликтом.

Хаял Васильев подал заявление на получение паспорта гражданина России и при помощи правозащитников его зарегистрировали. "19 февраля заявление на паспорт в ОВД приняли, ждем 30 дней и попробуем получить паспорт", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист-правозащитник Алексей Лейкин.

Васильев сможет свободно вернуться на родину, но у него есть дела в России, отметил он. "Надо получить внутренний российский паспорт, надо решить вопрос с жильем для детей-сирот в Череповце, так как он сирота и там родился, и потом можно будет добиваться других целей", – пояснил Лейкин.

Сам Васильев поделился, что 1 марта получил первую зарплату, размер которой составил 60 тысяч рублей. Он самостоятельно смог оплатить жилье в хостеле. Васильев отметил, что ему хватает денег на питание и прочие бытовые расходы. При этом он признался, что хотел бы зарабатывать больше. "Для Москвы это небольшая сумма", – сказал Хаял Васильев корреспонденту "Кавказского узла".

Васильеву сохраняется запрет на въезд в Азербайджан, отметил председатель общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив" Азер Аллахверанов. К такому выводу он пришел после ознакомления с делом Васильева.

"Пятилетний запрет на въезд в страну, начиная с даты принятия решения о депортации со стороны Государственной миграционной службы Азербайджана, остается в силе. То есть в течение пяти лет Хаял Васильев не может вернуться в Азербайджан", – сказал Аллахверанов корреспонденту "Кавказского узла".

Законодательство Азербайджана допускает возможность въехать в страну лицам по сложным семейным обстоятельствам после оплаты штрафа, в отношении которых введен запрет, добавил Аллахверанов.

"Но это не касается Васильева, так как его депортация произошла по решению, вызванным грубым нарушением миграционного [законодательства]. Васильев долгое время находился в стране на нелегальной основе. Это достаточное основание для введения против него пятилетнего запрета на въезд в страну, даже после уплаты им штрафа", – добавил Аллахверанов.

Случай с Васильевым подпадает под статью 575.1.6 КоАП Азербайджана ("Уклонение от выезда после истечения срока пребывания или проживания в стране"). Эта статья предусматривает штраф в размере от трехсот до четырехсот манатов (176-235 долларов) с выдворением иностранцев или лиц без гражданства за пределы Азербайджана, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Намизад Сафаров.

Если же Хаял Васильев незаконно пересечет границу Азербайджана, тогда к нему будет применена статья 575.2 КоАП Азербайджана ("Въезд в страну иностранцев или лиц без гражданства, ранее выдворенных за пределы Азербайджана"). Она предусматривает штраф в размере 500 манатов (около 294 доллара) с выдворением за пределы Азербайджана, добавил Сафаров.

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