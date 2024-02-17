Правозащитники пожаловались на волокиту с выдачей паспорта Хаялу Васильеву

17 февраля 2024, 03:47

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Комитет "Гражданское содействие"* направил жалобу на бездействие отделения по вопросам миграции МВД России по Таганскому району Москвы, куда в прошлом году обращался с просьбой выдать российский паспорт депортированному из Азербайджана Хаялу Васильеву. Получить азербайджанское гражданство для Васильева проблематично из-за депортации и запрета на въезд, отметил эксперт Азер Аллахверанов.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 20-летний Хаял Васильев был депортирован по решению властей Азербайджана. У него нет знакомых в Москве, денег на аренду жилья и внутреннего российского паспорта, только загранпаспорт, сообщил дядя Хаяла. Правозащитники помогли ему устроиться в хостеле, обеспечили деньгами, готовятся документы для его легализации в России. 26 декабря тетя Васильева обратилась к послу Азербайджана с просьбой помочь ему получить гражданство, а правозащитница Светлана Ганнушкина* надеется, что в скором времени Васильев получит внутренний российский паспорт.

16 ноября стало известно, что в Азербайджане задержан сирота Хаял Васильев, которого более 10 лет назад родственники забрали из детдома. Суд в Баку отсрочил депортацию Хаяла Васильева, страдающего психическим заболеванием, после его заявления об отказе от российского гражданства. Миграционная служба Азербайджана узнала о незаконном пребывании Хаяла Васильева в стране после доноса родственницы в связи с бытовым конфликтом.

16 февраля правозащитники фонда «Гражданское содействие» направили жалобу в Главное управление по вопросам миграции МВД. Они пожаловались на бездействие отделения по вопросам миграции МВД России по Таганскому району города Москвы, куда еще в прошлом году обратились с просьбой выдать внутренний паспорт Хаялу Васильеву.

Хаял Васильева рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что представители азербайджанской диаспоры помогли ему устроиться на работу в кафе, пока только учеником. Предполагается, что после получения российского паспорта его оформят на постоянную работу. Он также рассказал, что правозащитники оплачивают ему проживание в хостеле, питание.

Что касается обращения тети в посольство Азербайджана, то, по словам юноши, ей звонили по этому вопросу из Баку и сказали, что Васильеву следует обращаться в миграционную службу в Азербайджане. Из самого же посольства с ним пока никто не связывался.

Тетя Васильева Натаван Агаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с ней связывался представитель миграционной службы Азербайджана. «Письменно никто не ответил. Но позвонил человек из Баку из миграционной службы и сказал, что звонит по поручению посольства в Москве, по заявлению. Сказал, что они свяжутся со мной и сообщат мне какой-то миграционный номер и скажут адрес, куда мне надо будет прийти. Это было в конце января. Но пока никто мне больше не перезвонил и ничего не сказал. Что делать дальше я не знаю», - сказала Агаева.

Юрист фонда «Гражданское содействие»* Алексей Лейкин считает, что получение двойного гражданства вполне вероятно для Хаяла Васильева по той причине, что мать у него россиянка, а отец - азербайджанец. «Мы сейчас сконцентрированы только на вопросе получения внутреннего паспорта для Хаяла. Заявление тети Хаяла в посольство Азербайджана в Москве он мне передал, мы изучим этот вопрос, после того как добьемся внутреннего российского паспорта для него», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он предоставил в распоряжение "Кавказского узла" жалобу, поданную им в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ в интересах Хаяла. "Прошу вас принять меры в отношении бездействия сотрудников МВД России по вопросам миграции Таганского района. А именно сотрудников, которые занимаются оформлением/выдачей паспортов РФ в данном подразделении", - говорится в жалобе. По его словам, сотрудники МВД приняли у Васильева документы "и заверили, что направят запрос в консульство России в республике Азербайджан".

"Консульство, с их слов, дает ответ в течение 1-2 дней. Однако сотрудники МВД этого не сделали. Во вложении я вам прикладываю ответы консульства Азербайджана на наши письма. Более того я обращался повторно к сотрудникам МВД и просил их направить запросы повторно, т.к. консульство, исходя из ответов, просило направить запросы на определенный адрес электронной почты. Сотрудники МВД заверили, что все направят. Но и после моего повторного обращения консульство так и не получило запрос (о чем свидетельствует ответ консульства)", - пишет юрист.

Он пояснил, что Васильев без внутреннего паспорта лишен возможности устроится на работу, получить жилье и регистрацию в России по месту жительства, лишен возможности обратиться за бесплатной медицинской помощью. «Поэтому пытаясь ускорить процесс, мы на следующей неделе после выходных планируем опять сходить в это отделение полиции и спросить их, что им конкретно мешает выдать паспорт гражданину РФ и на основании какого закона», - добавил Лейкин.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что их правозащитная организация работает "по делу" Васильева. «Работа идёт. Оформлять гражданство Хаялу не надо, поскольку он гражданин России, о чем свидетельствует выданный ему российский загранпаспорт, указанное в свидетельстве о рождении российское гражданство матери, а также тот факт, что Россия приняла его как своего гражданина при депортации из Азербайджана. Работаем по его делу только мы. Хаял был у нас пару дней назад. МВД незаконно требует от него подтверждение отсутствия азербайджанского гражданства, что не имеет значения для выдачи внутреннего российского паспорта. Они сами якобы сделали запрос в консульство Азербайджана, но там не подтверждают получения этого запроса. Если последует новый отказ в выдаче паспорта, мы подадим в суд. С Хаялом, когда он приходил к нам, мы наметили дальнейшие действия по получению им жилья в Вологодской области, где он был в доме для детей-сирот. Ответы оттуда пришли. Ответ с пояснениями, куда и как можно обращаться. Будем его отправлять в Вологду», - рассказала Ганнушкина.

Председатель Европейской платформы миграционных инициатив, бывший председатель Общественного совета Государственной Миграционной Службы Азербайджана Азер Аллахверанов пояснил корреспонденту "Кавказскому Узлу" процедурные обстоятельства в связи с желанием Хаяла Васильева получить гражданство Азербайджана.

Соискатель гражданства должен подать заявление о желании стать гражданином страны, находясь в Азербайджане. Приняв его заявление, чиновники миграционной службы в течение 20 дней изучат гражданскую принадлежность соискателя. Обнаружив у соискателя гражданство другой страны, ему будет предложено в течение одного года отказаться от этого гражданства, после чего, при условии двухлетнего беспрерывного законного проживания соискателя в Азербайджане, он получит право еще на пятилетнее проживание. Спустя итого семи лет жизни в стране, без выезда за пределы Азербайджана и при условии отсутствия конфликта с законом человек может стать гражданином Азербайджана. Процедура не предусматривает получение гражданства методом онлайн, находясь на другой территории.

По словам Аллахверанова, в биографии Васильева есть факт его депортации, штрафа и решения о запрете на въезд в Азербайджан на определенное время. Эти негативные факты могут быть причинами отказа в выдаче гражданства Азербайджана.

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