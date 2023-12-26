Хаял Васильев претендует на двойное гражданство Азербайджана и России

26 декабря 2023, 01:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тетя сироты Хаяла Васильева обратилась к послу Азербайджана в России с просьбой помочь депортированному племяннику получить азербайджанское гражданство. В свою очередь правозащитница Светлана Ганнушкина* надеется, что в скором времени Васильев получит внутренний российский паспорт.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 20-летний Хаял Васильев был депортирован по решению властей Азербайджана. У него нет знакомых в Москве, денег на аренду жилья и внутреннего российского паспорта, только загранпаспорт, сообщил дядя Хаяла. Правозащитники помогли ему устроиться в хостеле, обеспечили деньгами, готовятся документы для его легализации в России.

16 ноября стало известно, что в Азербайджане задержан сирота Хаял Васильев, которого более 10 лет назад родственники забрали из детдома. Суд в Баку отсрочил депортацию Хаяла Васильева, страдающего психическим заболеванием, после его заявления об отказе от российского гражданства. Миграционная служба Азербайджана узнала о незаконном пребывании Хаяла Васильева в стране после доноса родственницы в связи с бытовым конфликтом.

25 декабря тетя Хаяла Васильева Натаван Агаева обратилась к послу Азербайджана в РФ и попросила помочь отменить ее племяннику решение о депортации в Россию, как и получить азербайджанское гражданство. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Хаял Васильев. По его словам, тетя заменила ему мать и отца, тем более после смерти бабушки и дедушки в 2017-18 годах.

Натаван Агаева отправила по электронной почте Чрезвычайному и Полномочному Послу Азербайджанской Республики в Москве Поладу Бюльбюль оглы "просьбу о срочной помощи этническому азербайджанцу в Москве" (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В презентационной части заявления она указала, что ее кровный племянник, сын ее родного брата не по своей воле незаконно был депортирован в Москву в ноябре 2023 года, как нарушитель. Она указала, что ее племянник - сирота, который лишился родителей в пять лет и рос сначала в детском доме в Вологодской области, а затем с родственниками в Азербайджане, в городе Сумгаит. На момент получения загранпаспорта гражданина РФ в посольстве РФ в Азербайджане он был несовершеннолетним и не мог осознавать и понимать последствий получения данного гражданства, коротко пояснила тетя Васильева.

"Этот ребенок пережил много горя в своей жизни. Разлуку и смерть близких ему людей. Однако он пытался быть самостоятельным и даже устроился на работу. Хотя он не смог закончить полную школу, он прекрасно владеет азербайджанским языком, у него друзья и семья в Азербайджане. После смерти бабушки в 2018 году Хаял получил в Азербайджане через посольство РФ заграничный паспорт РФ сроком действия на 10 лет. На тот момент, как я написала выше, Хаялу едва исполнилось 15 лет. Несовершеннолетний ребенок не мог понимать значение и последствия своих действий. У него единственным документом было свидетельство о рождении, выданное в Череповце, так как он там родился, и, наверное, на этом основании ему ошибочно выдали паспорт гражданина РФ. Получить паспорт гражданина Азербайджана он не смог, усилия родственников были тщетны. Сам Хаял малограмотный, потому что вся его жизнь была неблагополучной. При этом у Хаяла никогда не было внутреннего российского паспорта, который выдается всем гражданам РФ по гражданству одного или двух родителей", - написала Агаева.

Хаял Васильев пояснил, что если вдруг посол никак не отреагирует на обращение, то он решил для себя получить паспорт гражданина РФ, который ему пообещали правозащитники, чтобы в дальнейшем устроиться на работу и самому оплачивать жилье и питание. "Я готов к этому, и я работы не боюсь", - сказал он.

Правозащитница Светлана Ганнушкина*, в свою очередь, надеется, что до нового года Васильеву удастся получить российское гражданство.

Васильев отметил, что будет вполне удовлетворен двойным гражданством, если такое ему дадут по просьбе тети Натаван к послу Азербайджана и правозащитницы Светланы Ганнушкиной*.

"Что касается условий проживания в хостеле, то здесь есть номера от двух до 12 человек одновременно. Так как правозащитники мне дали на месяц более 20 000 рублей на жилье и питание, то снял комнату, где проживает один человек. Я живу с ним в комнате с середины ноября по настоящее время. Мне все нравится. Большая благодарность Светлане Ганнушкиной* за такую возможность", - сказал Хаял Васильев.

Молодой человек также рассказал, что встретился и познакомился в Москве с представителями азербайджанской диаспоры, которые также пообещали ему помочь адаптироваться в чужой стране.

Адвокат Роман Лыков подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что "одновременное получение гражданства и, соответственно, паспортов Азербайджана и России, не запрещено законом". "В соответствии с ФЗ "О гражданстве" и Конституциями как РФ, так и Азербайджана", - пояснил адвокат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.