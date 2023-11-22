Родственники Васильева рассказали о подробностях его дела

22 ноября 2023, 23:10

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Миграционная служба Азербайджана узнала о незаконном пребывании в стране Хаяла Васильева после доноса родственницы в связи с бытовым конфликтом, он ждет решения суда, рассказала его тетя. Азербайджан обязан выдать Васильева России, сообщил член общественного совета госслужбы миграции

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября стало известно, что азербайджанские силовики по запросу властей России задержали в Сумгаите 20-летнего сироту Хаяла Васильева, который является гражданином России. Более 10 лет назад родственники юноши забрали его из детдома. Васильева хотят отправить на прохождение срочной военной службы, предположил правозащитник Григорий (Грегори) Винтер.

Сообщение о том, что воспитанника детдома хотят депортировать в Россию из Азербайджана, поступило 16 ноября также на смс-сервис "Кавказского узла". Согласно сообщению, в ночь на 16 ноября суд в Баку постановил депортировать в Россию 20-летнего Хаяла Васильева, который был вывезен из детдома в России в Азербайджан биологическими дедушкой и бабушкой - Алмасом и Шафигой Шаммедовыми. "Отец мальчика - Эльшад Шаммедов, азербайджанец из Сумгаита - с 2008 года находится в местах лишения свободы в России. Мать Хаяла давно умерла. Отцовство установлено через генетическую экспертизу Череповецким районным судом [...] в конце 2008 года. В 2013 году Васильев Хаял был вывезен из детского дома в Азербайджан, не имеет внутреннего российского паспорта, не имеет регистрации и жилья в России. Все родственники Васильева живут в Азербайджане", - написал автор обращения, правозащитник Грегори Винтер.

Гражданин России Хаял Эльшадович Васильев, 20-летний сирота, проживал в последние 10 лет в доме бабушки и дедушки в городе Сумгаите. Он покинул Россию вместе с родственником Мушвигом Аббасовым, взявшим его из приюта. Отец Хаяла осужден за убийство и содержится в российской тюрьме, а мать скончалась.После смерти бабушки и дедушки Хаял жил в этом доме, не имея гражданства Азербайджана и юридического права на нежилую собственность, сообщил корреспонденту "Кавказского узла"родственник Хаяла Мушвиг Аббасов.

Дом, в котором жил Хаял, не оформлен в Госреестре недвижимости, ни у кого из семьи нет выписки из Реестра, удостоверяющей право собственности на дом. Аббасов исключил версию о том, что родственники хотят отделаться от Хаяла, отправив его в Россию, чтобы завладеть трехкомнатным частным домом на земельном участке. "Если бы мы были врагами Хаяла, мы не привезли бы его в Азербайджан и не смотрели за ним 10 лет", - сказал Мушвиг. По его словам, адвоката они не наняли, так как у них нет средств.

Сегодня две тети Хаяла посетили изолятор временного содержания Госслужбы миграции в поселке Кюрдаханы, где содержится Хаял Васильев, поговорили с ним через стеклянную перегородку, а также передали продукты.

Хаял не хочет возвращаться в Россию, желает получить гражданство Азербайджана и жить с родственниками, сообщила тетя Хаяла Салима Сулейманлы. Однако, по ее словам, в Службе миграции чиновник сказал, что поскольку у Хаяла нет живых родственников первой степени родства - родители, брат, сестра, - то остальные родственники не могут быть его юридическими представителями.

Тетя рассказала, что чиновник сообщил о том, что Васильев незаконно проживал длительное время в Азербайджане и подлежит высылке. Чиновник спросил ,могут ли родственники оплатить авиабилет для Хаяла, они ответили отказом. Тети просили чиновника решить вопрос Хаяла с оплатой штрафа за незаконное проживание иностранца в стране, и отпустить парня, рассказала Сулейманлы.

По ее словам, чиновник заявил, что "оставить его в Азербайджане невозможно" и отметил, что ожидается назначение заседания суда, так как принудительная депортация в Азербайджане проводится по решению суда.

По ее словам, о незаконном проживании парня в Азербайджане сообщила родственница после того, как они поссорились на бытовой почве. В тот же день, 15 ноября, Васильева задержала полиция. Родственники теперь жалеют о сообщении в полицию, отметила тетя. "У него в России нет никого, нет места проживания. Хаял немного отстает в умственном развитии, плохо читает и пишет, жил в приюте. В России он умрет, не умея себя обеспечить", - сказала она. По ее словам, родные также опасаются, что он может быть призван в армию и может попасть в зону специальной военной операции. "Мы очень этого боимся", - сказала она.

Азербайджан не имеет права не выдавать гражданина России, сообщил член общественного совета госслужбы миграции, председатель общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив" Азер Аллахверанов.

"Хаял гражданин России. Азербайджан не имеет права не выдавать его в Россию по требованию этой страны, тем более если там его обвиняют в уклонении от воинской службы или требуют вернуть по другим причинам. Мы понимаем сложное семейное положение Васильева, его азербайджанское этническое происхождение, но между Азербайджаном и Россией есть соглашение о взаимной выдаче граждан по требованию его страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". В частности, Аллахверанов напомнил недавнюю историю выдачи России гражданина этой страны, азербайджанца Турала Мамедова.

3 ноября стало известно, что в Азербайджане задержан 18-летний Турал Мамедов, заочно арестованный в России по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге. Российскими силовиками были задержаны еще 13 подозреваемых, в том числе уроженцы Азербайджана и Дагестана. 15 ноября Генпрокуратура России сообщила, что Азербайджан по требованию ведомства экстрадировал Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия к гражданам (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России) и возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности с использованием интернета (часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса России).

По словам Аллахверанова, Васильев и его родственники должны были заблаговременно обратиться в посольство России в Азербайджане с заявлением о намерении принять гражданство Азербайджана и отказе от гражданства России, также обратиться с заявлением в службу миграции с просьбой оставить его в Азербайджане и начать процедуру выдачи гражданства. "Тогда на требование выдать Васильева азербайджанская сторона могла бы ответить отказом. Но этих действий не было, а начать эти процедуры сейчас не принесет результат", - объяснил Аллахверанов.

Получение иностранцами гражданства Азербайджана регулируется миграционным кодексом и Законом о гражданстве Азербайджана. Желающий получить гражданство страны должен безвыездно прожить в Азербайджане пять лет, не имея противоречий с законом. После этого он может обратиться с заявлением о получении гражданства. Тогда в специальной комиссии при администрации президента ему могут выдать справку о возможности выдачи ему гражданства или отказать в ней.

Если такая справка выдана, нужно сообщить российским органам о намерении отказаться от гражданства России. Если в течение одного года соискатель получит разрешение на выход из гражданства Росии, в Баку продолжится процедура рассмотрения его заявления. "В России могут отказать гражданину в отказе от гражданства, если он имеет долг перед страной или другими гражданами РФ, включая службу в армии", - сказал Азер Аллахверанов.

Он также объяснил процедуру принудительной депортации иностранцев. Вначале нарушивший миграционный кодекс иностранец получает предупреждение миграционной службы про обязанность покинуть страну в течение 10 дней. Если это требование не будет выполнено, тогда проводится процедура депортации по решению суда.

По словам Азера Аллахверанова, в миграционной службе нет статистики по депортации военнообязанных граждан РФ, и он не помнит чтобы прежде в РФ депортировали по запросу в связи с необходимостью прохождения воинской службы в российской армии. "Для миграционной службы важен факт нарушения миграционного законодательства в части незаконного пребывания в стране иностранца сверх установленного законом срока", - объяснил он.

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