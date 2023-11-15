Азербайджан экстрадировал в Россию участника нападений на петербуржцев

15 ноября 2023, 19:07

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Турал Мамедов, обвиняемый в избиении жителей Санкт-Петербурга и возбуждении межнациональной ненависти, экстрадирован Азербайджаном, сообщила сегодня Генпрокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября стало известно, что в Азербайджане задержан 18-летний Турал Мамедов, заочно арестованный в России по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге. Российскими силовиками были задержаны еще 13 подозреваемых, в том числе уроженцы Азербайджана и Дагестана.

15 октября председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями на жителей Санкт-Петербурга. Поводом для реакции Бастрыкина стали сообщения о том, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих и публикует видео избиений. На следующий день дело было возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Азербайджан по требованию Генпрокуратуры России экстрадировал Турала Мамедова для привлечения к уголовной ответственности по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия к гражданам (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России) и возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности с использованием интернета(часть 2 статьи 282 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 15 октября у одного из торгово-развлекательных центров Санкт-Петербурга Мамедов вместе с другими соучастниками публично призывал к применению насилия в отношении прохожих и избивал их. Происходящее нападавшие снимали на видео, после чего видеозаписи размещали в одном из мессенджеров. Также в июне обвиняемый и соучастники избили двух молодых людей, указано в сообщении.

Как следует из видео, приложенного к публикации, азербайджанские силовики передали Мамедова, который находился в наручниках, на границе, доставив его к машине управления Федеральной службы исполнения наказаний России.

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