Арестован обвиняемый по делу о нападениях урожецев Азербайджана на петербуржцев

10 ноября 2023, 09:50

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Суд заключил под стражу 13-го обвиняемого по делу о нападениях выходцев из Азербайджана на прохожих в Санкт-Петербурге.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября стало известно, что в Азербайджане задержан 18-летний Турал Мамедов, заочно арестованный в России по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге. Российскими силовиками были задержаны еще 12 подозреваемых, в том числе уроженцы Азербайджана и Дагестана.

15 октября председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями на жителей Санкт-Петербурга. Поводом для реакции Бастрыкина стали сообщения о том, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих и публикует видео избиений. На следующий день дело было возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В Санкт-Петербурге арестован 13-й обвиняемый по делу об избиениях прохожих. 17-летний подросток обвиняется в хулиганстве. По версии следствия, 12 или 13 октября подросток с несколькими приятелями избил на Ленинском проспекте 21-летнего молодого человека, сообщает издание 78.ru со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

Подросток был задержан 8 ноября, отмечается в публикации в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов. "В тот же день ему было предъявлено обвинение. Обвиняемый, его законный представитель и защитник против удовлетворения ходатайства [следствия] возражали, просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Срок меры - 15.12.2023", - говорится в сообщении.

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