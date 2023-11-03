Подозреваемый по делу об избиениях петербуржцев задержан в Азербайджане

03 ноября 2023, 11:32

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В Азербайджане задержан 18-летний Турал Мамедов, заочно арестованный в России по делу об избиениях прохожих в Санкт-Петербурге. Российскими силовиками задержаны еще 12 подозреваемых, в том числе уроженцы Азербайджана и Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", следователи выясняют местонахождение уроженца Азербайджана, подозреваемого в избиениях прохожих в Санкт-Петербурге, сообщил 16 октября Следком. Дело было возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

15 октября председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями на жителей Санкт-Петербурга. Поводом для реакции Бастрыкина стали сообщения о том, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих и публикует видео избиений.

В Азербайджане задержан Турал Мамедов, администратор телеграм-канала, в котором публиковались видеозаписи избиений жителей Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашада Оруджова.

По ее словам, перед этим российские следователи направили азербайджанской стороне запрос о его задержании, пишет сегодня петербургское издание 78.ru.

По версии следствия, вместе с группой других молодых людей Мамедов нападал на прохожих, избивая их. После того, как был задержан один из предполагаемых участников избиений, 18-летний Турал Мамедов уехал из России, информирует издание.

Мамедов был задержан в Азербайджане по запросу России, подтвердил председатель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев. "Его арестовали. Он находится в полиции", - приводит его слова "Коммерсант".

В конце октября Мамедов был объявлен в международный розыск, суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам Мамишева, правоохранительные органы двух стран сейчас согласовывают процессуальные моменты, касающиеся выдачи подозреваемого. «Есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», - сказал он.

Всего по этому уголовному делу в России задержаны еще 12 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана, Дагестана и Таджикистана, некоторые из них имеют российские паспорта, пишет издание.

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