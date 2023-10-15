Бастрыкин отреагировал на видео избиений выходцами из Азербайджана прохожих в Петербурге

15 октября 2023, 16:01

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Руководитель Следкома Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после сообщений о том, что группа выходцев из Азербайджана избивает прохожих в Санкт-Петербурге и публикует видеозаписи избиений.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с "противоправными действиями в отношении жителей Санкт-Петербурга", сообщил сегодня Следком.

"В одном из телеграм-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры с избиением в телеграм-канал. Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Где именно была размещена публикация, которая привлекла внимание Бастрыкина, комитет не сообщил. На сайте управления ведомства по Санкт-Петербургу, по состоянию на 15.57 мск, нет сообщения о начале расследования.

По данным МВД, сотрудники полиции во время мониторинга соцсетей "выявили группу подростков, совершающих противоправные действия" в Санкт-Петербурге. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к установлению и задержанию лиц, фигурирующих на видеозаписи", - цитирует сегодня сообщение МВД телеканал 78.ru на своем сайте.

По данным телеканала, 18-летний человек ведёт группу в телеграм-канале, куда выкладывает "шокирующий контент". На многих видеозаписях видно, как подросток хвалится тем, что люди разрушают имущество в общественном пространстве, провоцируют драки и создают на дороге аварийные ситуации, говорится в публикации, в которой также не уточняется название телеграм-канала.

Авторы роликов публикуют подборки видеозаписей с избиениями случайных прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах, сообщает сегодня телеграм-канал Baza, разместивший два таких видеоролика.

Один из роликов составлен из коротких фрагментов видеозаписей драк, в которых участвуют несколько человек, и избиений прохожих. В другом видеоролике видно, как трое молодых людей избивают человека, сидящего за столиком в заведении общепита. На заднем плане видны другие люди, также сидящие за столиками и наблюдающие за происходящим. На оба видеоролика наложена фоновая музыка.

Публикация телеграм-канала сделана уже после реакции Бастрыкина – в ней отмечается, что председатель Следкома поручил найти участников избиений.

"Кавказский узел" писал также, что в июле 2022 года жители Ковдора Мурманской области вышли на уличные протесты после того, как в городе произошла массовая драка с участием этнических азербайджанцев. Сообщалось, что в драке пострадали четыре человека. Массовая драка не связана с межнациональными отношениями, заявили представители местной азербайджанской общины. Омбудсмен Мурманской области также высказал уверенность, что причиной конфликта стал криминал или вопросы собственности.

После массовой драки в Ковдоре были задержаны, по данным источников, 15 человек. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики обратили внимание на рост этнической агрессии в России и раскритиковали власти за замалчивание проблем в межнациональных отношениях.

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