Уроженец Азербайджана объявлен в розыск по делу об избиениях петербуржцев

16 октября 2023, 13:58

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Следователи выясняют местонахождение уроженца Азербайджана, подозреваемого в избиениях прохожих в Санкт-Петербурге, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападениями на жителей Санкт-Петербурга. Поводом для реакции Бастрыкина стали сообщения о том, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих и публикует видео избиений.

Авторы роликов публикуют подборки видеозаписей с избиениями случайных прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах, сообщил 15 октября телеграм-канал Baza, разместивший два таких видеоролика. Один из роликов составлен из коротких фрагментов видеозаписей драк, в которых участвуют несколько человек, и избиений прохожих. В другом видеоролике видно, как трое молодых людей избивают человека, сидящего за столиком в заведении общепита.

По поручению председателя СКР возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу.

"По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана не позднее 15 октября 2023 года около одного из домов по улице Ленсовета из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Следователи выясняют местонахождение подозреваемого, а также устанавливают дополнительные эпизоды "его преступной деятельности" и других людей, причастных к преступлению, отмечается в сообщении.

Часть 1 статьи 213 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Пункт "а" этой части статьи предполагает хулиганство "с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения".

Напомним, в июле 2022 года жители Ковдора Мурманской области вышли на уличные протесты после того, как в городе произошла массовая драка с участием этнических азербайджанцев. Сообщалось, что в драке пострадали четыре человека. Массовая драка не связана с межнациональными отношениями, заявили представители азербайджанской общины. Омбудсмен Мурманской области также высказал уверенность, что причиной конфликта стал криминал или вопросы собственности.

После массовой драки в Ковдоре были задержаны, по данным источников, 15 человек. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики обратили внимание на рост этнической агрессии в России и раскритиковали власти за замалчивание проблем в межнациональных отношениях.

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