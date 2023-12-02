Правозащитники помогли Хаялу Васильеву найти пристанище в Москве

02 декабря 2023, 01:23

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Сирота Хаял Васильев, депортированный из Азербайджана, встретился с правозащитниками Светланой Ганнушкиной* и Грегори Винтером в Москве. Ему помогли поселиться в хостеле, обеспечили деньгами, готовятся документы для его легализации в России. По мнению правозащитников, из-за особенностей развития Васильеву едва ли грозит призыв на воинскую службу.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 20-летний Хаял Васильев был выслан из Баку в Москву по требованию российских властей. У него нет знакомых в Москве, денег на аренду жилья и внутреннего российского паспорта, только загранпаспорт, сообщил дядя Хаяла.

16 ноября стало известно, что в Азербайджане задержан сирота Хаял Васильев, которого более 10 лет назад родственники забрали из детдома. Суд в Баку отсрочил депортацию Хаяла Васильева, страдающего психическим заболеванием, после его заявления об отказе от российского гражданства. Миграционная служба Азербайджана узнала о незаконном пребывании Хаяла Васильева в стране после доноса родственницы в связи с бытовым конфликтом.

1 декабря Хаял Васильев встретился в Москве с правозащитницей Светланой Ганнушкиной*. Встречу с ней организовали члены общественной организации "Альтернатива", занимающиеся проблемами мигрантов, и правозащитник Грегори Винтер. По итогам встречи были выработан "путь" вероятного выхода из патовой ситуации, в которой оказался Васильев из-за действий властей.

Корреспонденту "Кавказского узла" Хаял Васильев рассказал, что у него нет денег. "В Москве очень холодно. В Баку была плюсовая температура, а в Москве минус. Мороз", - также добавил он, отметив, что из Азербайджана он прилетел, одетый в легкую куртку, футболку и кроссовки.

Он заявил, что благодарен правозащитникам и всем добрым людям, которые не оставили его в беде, он до сих пор не понимает, за что его выслали из Азербайджана.

"Мы встретились с Хаялом. Он произвел приятное впечатление вежливого молодого человека, который полностью по внешнему виду и по своей ментальности является этническим азербайджанцем, вырванным из своей привычной среды. Мне совершенно непонятно, почему с ним так несправедливо поступили азербайджанские власти и его родственники. Я выделила небольшие, но достаточные средства на содержание Хаяла в недорогом хостеле Москвы на время, пока юристы "Альтернативы" готовят документы для легализации Хаяла в РФ. Так как у него нет внутреннего паспорта, то он будет сделан. Полагаем, что на это уйдет дней десять. Затраты на это мы тоже взяли на себя. Теплой одеждой мы также обеспечим Хаяла. Затем Хаяла планируем устроить на работу, где он сможет сам зарабатывать деньги и обеспечивать себя жильем и питанием. Так как депортация состоялась, то Хаял не сможет заехать обратно в Азербайджан в течение пяти лет. Есть предположение, что его родственники за это время смогут переоформить на себя дом бабушки и дедушки, и тогда по факту Хаялу некуда будет возвращаться. Поэтому решили сконцентрировать его жизнь и пребывание именно в РФ", - рассказала Светлана Ганнушкина* после встречи с Васильевым.

По ее словам, отправка в зону СВО Васильеву вряд ли грозит, так как он не умеет ни читать, ни писать, а также у него нет девяти классов образования.

1 декабря Васильеву сняли номер в хостеле. До тех пор, пока ему не сделают российский паспорт, ему рекомендовано выходить только за продуктами.

Правозащитник Грегори Винтер рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пытается добиться выдачи Васильеву квартиры в Вологодской области. "Пока правозащитники Москвы будут добиваться оформления всех документов для Хаяла, я попытался добиться ему, как сироте, квартиры в Вологодской области, где он родился", - рассказал он.

По его словам, он звонил уполномоченному по правам ребенка в Вологодской области Ольге Смирновой, однако вопрос о выдаче квартиры так и не решился. "Смирновой известно все о судьбе этого ребенка. Ее не пронял мой рассказ о том, что он без денег, одежды, питания и жилья депортирован в Москву из Баку", - сообщил он.

Он также подтвердил, что у Васильева нет девяти классов образования. "Как это не удивительно, но Хаял не закончил и двух классов ни в РФ, ни в Азербайджане", - отметил он. По его словам, это произошло из-за издевательств детей. "Единственное, чему научился в этих школах Хаял, так это давать сдачи, драться и оборонять себя от нападок больших и маленьких школьников. Потому школа для него была закрыта. Педагоги не могли совладать ни с ним, ни с его обидчиками. Он научился говорить на русском и азербайджанском, но писать и читать не умеет, поэтому необразованного человека не имеют право отправлять на СВО", - пояснил Грегори Винтер, сославшись на слова юристов "Альтернативы".

По мнению адвоката Михаила Беньяша*, Васильев едва ли может быть признан призывной комиссией дееспособным. "Человек в современном мире, который не ходил в школу и потому не научился читать и писать, не может быть признан комиссией дееспособным и здоровым и по этой причине", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам бывшего военного комиссара Сочи Игоря Васильева, любой гражданин России в 18 лет должен встать на воинский учет. "Когда начинается призыв, то существует медицинская комиссия при военкоматах, куда человек должен явиться по повестке <...> Комиссия устанавливает, здоров или болен физически или психически, ментально призывник. Если комиссия устанавливает, что человек болен по заболеванию. которое не позволяет ему служить, то ему выдается справка о непригодности к военнообязанной службе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница из Азербайджана Диляра Эфендиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что лично общалась с представителями миграционной службы Азербайджана по поводу Васильева. Ей пояснили, что "единственный вариант снова въехать в страну - только через пять лет, когда штраф в 400 манатов будет погашен".

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