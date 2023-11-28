Хаял Васильев выслан из Азербайджана в Россию

28 ноября 2023, 15:19

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Азербайджанские силовики отправили самолетом в Москву имеющего гражданство России Хаяла Васильева, сообщил родственник юноши. У Васильева нет в России ни жилья, ни родных, рассказал правозащитник Грегори Винтер.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября стало известно, что азербайджанские силовики по запросу властей России задержали в Сумгаите 20-летнего сироту Хаяла Васильева, который является гражданином России. Более 10 лет назад родственники юноши забрали его из детдома. Миграционная служба Азербайджана узнала о незаконном пребывании в стране Хаяла Васильева после доноса родственницы в связи с бытовым конфликтом, он ждет решения суда, рассказала его тетя. Васильева хотят отправить на прохождение срочной военной службы, предположил правозащитник Григорий (Грегори) Винтер. По мнению члена общественного совета госслужбы миграции Азербайджана, Баку обязан выдать Васильева Москве.

Сообщение о том, что воспитанника детдома хотят депортировать в Россию из Азербайджана, поступило 16 ноября также на смс-сервис "Кавказского узла". Согласно сообщению, в ночь на 16 ноября суд в Баку постановил депортировать в Россию 20-летнего Хаяла Васильева, который был вывезен из детдома в России в Азербайджан биологическими дедушкой и бабушкой - Алмасом и Шафигой Шаммедовыми. "Отец мальчика - Эльшад Шаммедов, азербайджанец из Сумгаита - с 2008 года находится в местах лишения свободы в России. Мать Хаяла давно умерла. Отцовство установлено через генетическую экспертизу Череповецким районным судом [...] в конце 2008 года. В 2013 году Васильев Хаял был вывезен из детского дома в Азербайджан, не имеет внутреннего российского паспорта, не имеет регистрации и жилья в России. Все родственники Васильева живут в Азербайджане", - написал автор обращения, правозащитник Грегори Винтер.

Азербайджанские силовики отправили Хаяла Васильева самолетом в Москву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его дядя Мушвик Аббасов. "28 ноября Хаял Васильев был выслан рейсом из Баку в Москву по требованию российских властей. В Москве у него никого нет. У него нет средств на снятие жилья и нет никого знакомых. При нем только заграничный паспорт. Внутреннего российского паспорта у него нет. Наша семья ничего не смогла сделать, чтобы предотвратить это решение", - рассказал он.

Правозащитник Грегори Винтер рассказал, что перед вылетом рейсом Баку-Москва ему позвонил Хаял. "В настоящее время он в Москве. Кроме меня у него никого нет. Но я нахожусь в Череповце под домашним арестом и даже не могу встретить его. И у меня нет знакомых в Москве, которые могли бы оказать ему какую-либо помощь", - сказал Грегори Винтер корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, ситуация для Хаяла очень опасная, потому что не понятно, куда он пойдет, сойдя с трапа самолета, имея на руках только загранпаспорт России и не имея в России жилья и родственников.

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