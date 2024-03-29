Мобилизованный из Волгоградской области убит на Украине

29 марта 2024, 13:17

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Виктор Абушаев, мобилизованный из Котельниковского района, убит в военной операции на Украине, сообщила районная администрация. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 711 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Денис Солопов из Камышинского района убит в военной операции на Украине, сообщили 27 марта представители властей. Таким образом, была официально подтверждена смерть в военной операции не менее 710 бойцов из Волгоградской области.

В хуторе Майоровском прошло прощание с сержантом Виктором Абушаевым, убитым в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Котельниковского района.

"Виктор Андреевич родился 19 октября 1987 года. Окончил МКОУ "Майоровская СШ". На военную службу был призван в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года", - говорится в публикации в телеграм-канале администрации.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 711 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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