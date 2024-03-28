28 марта 2024, 08:45

Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

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Денис Солопов убит в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции подтверждена смерть в ней не менее 710 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 марта была официально подтверждена смерть в военной операции на Украине не менее 709 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Денис Солопов, выпускник школы № 31 города Петрова Вала Камышинского района, сообщило 27 марта V102.ru со ссылкой на представителя администрации школы.

По словам родственников, 26-летний Солопов отправился в зону военной операции добровольцем в августе 2023 года, заключив контракт, сообщило 27 марта V1.ru.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 710 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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