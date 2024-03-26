Пятеро военных из Волжского убиты на Украине

26 марта 2024, 02:01

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В Волжском передали награды родственникам убитых в зоне боевых действий местных жителей Антона Беличенко, Александра Васильева, Михаила Дубовца, Романа Мартыненко и Виктора Дейкина, сообщили местные власти. С начала военной операции власти назвали имена не менее 709 жителей Волгоградской области, убитых там.

Как информировал "Кавказский узел", 24 марта стало известно о гибели в зоне проведения СВО Николая Ковалева из Еланского района. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 704 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Администрация города Волжского сообщила 25 марта на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о церемонии передачи государственных наград родственникам местных жителей, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции. Церемония прошла во дворце культуры "Волгоградгидрострой".

Награды переданы родственникам рядовых Антона Беличенко, Александра Васильева, Михаила Дубовца, Романа Мартыненко и Виктора Дейкина. Их фотографии были показаны на видео во время церемонии. Какие-либо подробности того, когда и при каких обстоятельствах погибли военные, не сообщаются.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 709 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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