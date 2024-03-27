Атака на "Крокус Сити Холл" актуализировала вопрос о помощи государства жертвам терактов

27 марта 2024, 14:00

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В России следует законодательно закрепить статус жертв теракта и гарантировать пострадавшим помощь государства, констатировали после атаки террористов на "Крокус Сити Холл" правозащитники. Власти до сих пор не оказывают полноценной помощи пострадавшим от теракта в Беслане и нападения боевиков на Нальчик, указали они.

Как писал "Кавказский узел", в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли, по данным Следкома, 139 человек, в том числе трое детей. Пострадали при теракте 360 человек, сообщили сегодня в Центре медицины катастроф.

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. К 26 марта по делу о теракте были арестованы восемь человек.

Организация «Голос Беслана» ранее подготовила инициативу по законопроекту о статусе жертв теракта, ее одобрили в партии "Справедливая Россия", а также главы и парламенты республик Северного Кавказа, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Элла Кесаева.

"Проект был отправлен в Госдуму. Но в итоге не поддержала "Единая Россия" со странной формулировкой, что не требуется отдельно защищать права жертв теракта, так как это поставит их в привилегированное положение. Это было довольно давно. И с тех пор мы уже закрыли эту тему, потому что поняли, что закон этот не будут принимать", - сказала она.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения. Пострадавшие в терактах много лет добивались принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. В сентябре 2019 года потерпевшие в терактах подписали соглашение о намерении объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов и заявили о готовности вместе лоббировать закон о статусе жертв терактов.

Активистка уверена, что невзирая на отказ, статус жертв теракта нужно закрепить законодательно. "В принятом в 2006 году законе о противодействии терроризму очень немного было о правах жертвах терактов, и поверхностно. А мы разработали проект, который предусматривал целый ряд мер по поддержке жертв теракта, в том числе получивших инвалидность. Вплоть до льгот и раннего выхода на пенсию", - пояснила Кесаева.

Она считает, что нужно отдельно рассмотреть и обязанности государства в момент и после терактов. "Закон о противодействии терроризму не совершенный. Он не предусматривает ответственность именно государства. Там, где нет ответственности, всё это повторяется вновь. А страдают простые люди", - сказала Кесаева.

По ее словам, в настоящее время помощь в реабилитации, лечении и льготах легла на общественные организации и на усмотрение местных властей. "У жертв теракта Беслана статуса нет. Кто-то помогает, кто-то нет. На кого-то обратят внимание, что ему лечение нужно. А кого-то обойдут вниманием. Приходится с миру по нитке собирать. Вот так мы мыкаемся 20 лет", - посетовала Кесаева.

Она указала, что только на 17-ю годовщину теракта были выделены средства на реабилитацию. "Но их так размазали, что досталось людям немного. К примеру, 800 миллионов рублей выделили на устройство музея спецназа в школе. А непосредственно на реабилитацию - 126 миллионов рублей", - сообщила Элла Кесаева.

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева согласна с тем, что необходимо принять отдельный закон, в котором был бы обозначен статус жертвы теракта. ""Есть статья в законе о противодействии терроризму. Но она общего храктера и не даёт понятия, что такое жертва теракта. Не прописано конкретно, что они нуждаются в психологической помощи, реабилитации, лечении, социальных льготах. А это требуется. Потому что, если в первые дни после терактов помощь оказывается, то затем часто о людях забывают. Но проблемы у жертв терактов не исчезают, потому что люди, пережившие такое насилие и агрессию, бывают сломленными, не знают, как жить. Тем более, если они кого-то потеряли в теракте. Решение их проблем сейчас берут на себя лишь общественные организации", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Гадиева подтвердила, что проект о статусе жертв терактов в итоге был отвергнут в Госдуме. "Проект разработал парламент РСО-Алании. Ответ из Госдумы был такой, что слишком много людей попадает под этот статус, и это будет накладно для государства. Но на своих пресс-конференциях мы неоднократно напоминаем о необходимости принятия такого закона", - отметила Гадиева.

Она отметила, что депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева внесла законопроект о социальной поддержке «граждан, пострадавших при терактах и чрезвычайных ситуациях». «Но это неприемлемый закон. Потому что террористические атаки сильно отличаются от ЧС при стихийных бедствиях. Если их не дифференцировать, закон просто не смогут принять», - считает Гадиева.

Председатель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков сообщил, что не знает, поднимался ли вопрос господдержки пострадавших от нападения боевиков на Нальчик.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение боевиков на Нальчик. В результате нападения погибли 35 силовиков и 15 мирных жителей, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

"Скорее всего, ничего подобного не было. Но должен сказать, что остро эта проблема после событий не стояла, почти нет обращений по этому поводу", - сказал Хатажуков корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник считает необходимым принятие долговременных мер поддержки жертв терактов. "Должна быть оказана разносторонняя помощь в реабилитации пострадавшим при теракта. Нужен статус жертвы теракта людям, которые абсолютно ни за что пострадали", - сказал Хатажуков.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также уверена в необходимости постоянной социальной помощи жертвам терактов. "Должна быть оказана психологическая помощь. И тем людям, кто пережил теракт, и родственникам, которые потеряли своих близких. Нужно оказать и материальную помощь. Хотя просто откупаться деньгами - это не лучший способ. Самое главное - создать условия, при которых такое не может происходить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В день теракта в Красногорске стало известно, что ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"**. Издание The New York Times отметило, что американские чиновники в марте собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане "Исламское государство - Хорасан"** планировало нападение в Москве, и Россия была об этом предупреждена. Заявлениям об ответственности "ИГИЛ-Хорасан"** за теракт придал веса обнародованный за две недели до теракта отчет ФСБ о предотвращении готовившегося боевиками той же группировки нападения на московскую синагогу. Атака террористов на посетителей "Крокус Сити Холла" имеет общие черты с январским терактом в иранском Кермане, за который также взяло ответственность "Исламское государство"**, указала эксперт по экстремистским группировкам Мина Аль-Лами.

По мнению правозащитницы, должна быть обозначена и ответственность государства. "В данном случае этого не было. Пренебрегли предупреждением, сначала от спецслужб спецслужбам, а затем и от политического руководства США. Возмутительно также, что не охранялся должным образом концертный зал. Это в большей степени вина государства, а не организаторов концерта. Потому что полиция и Росгвардия должна была быть направлена на охрану этого мероприятия", - отметила Ганнушкина.

Необходимо провести объективное расследование теракта в Красногорске, подчеркнула она. "Надо понять, почему это произошло, чья халатность этому способствовала. Нужно установить ответственность госорганов вместо того, чтобы пытать пойманных подозреваемых", - сказала Светлана Ганнушкина.

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