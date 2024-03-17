Время работы участка в Ереване продлено из-за очереди избирателей

17 марта 2024, 20:11

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На избирательном участке в российском посольстве в Ереване продлено время голосования на выборах президента России из-за большого числа пришедших избирателей.

Как писал "Кавказский узел", почти километровая очередь российских граждан выстроилась сегодня перед избирательным участком в Ереване в связи с анонсом акции "Полдень против Путина". Голосование в здании посольства России проходит спокойно и без нарушений, но очереди наблюдаются и внутри здания, рассказали "Кавказскому узлу" избиратели.

В Армении работают пять избирательных участков для голосования на выборах президента России: два в Ереване (в посольстве и на авиабазе) и три в Гюмри (один в генконсульстве и два на российской военной базе). При этом на 12.00 17 марта оппозиционные организации анонсировали акции под лозунгом "Полдень против Путина", направленные против политики действующих властей России. Акции планировалось провести около участков для голосования. В Ереване сегодня организаторы такой акции около российского посольства отменили ее после того, как мэрия запретила им упоминать имена кандидатов в президенты России.

Голосование на избирательном участке в Ереване продлили на два часа, до 22 часов (21 мск) из-за огромных очередей, образовавшихся у российского посольства, сообщает со ссылкой на своего корреспондента SotaVision*.

Очередь к посольству России в Ереване превысила тысячу человек. Многие пришли с семьями и детьми, часть людей сидят на газонах у тротуара и ждут своей очереди, сообщает ТАСС.

Напомним, сегодня около избирательного участка в Гюмри десятки граждан России приняли участие в акции против политики российских властей.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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