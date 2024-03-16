Беженцы из Палестины проголосовали на выборах в Чечне

16 марта 2024, 12:01

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Около 60 имеющих российское гражданство беженцев из Палестины проголосовали на избирательном участке в селе Автуры Шалинского района, рядом с которым находится лагерь, в котором они размещены.

Как информировал "Кавказский узел", 14 марта секретарь избиркома Шалинского района Айшат Нунаева рассказала, что в Чечне на выборах президента России будут голосовать 32 беженца из Палестины, имеющие российское гражданство.

По итогам первого дня голосования на выборах президента, которые проходят с 15 по 17 марта, в Чечне явка избирателей составила 55,63%. Республика по этому показателю оказалась в лидерах среди регионов России. Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

Находящиеся в Чечне беженцы из Палестины проголосовали на выборах президента России на избирательном участке в селе Автуры. В голосовании приняли участие около 60 человек, передала сегодня в своем телеграм-канале ЧГТРК "Грозный".

К сообщению прикреплены два видео. На одном из них показаны стоящие в очереди люди. Они подходят к столу и получают бюллетени. "Это избирательный участок №293 на базе школы №1 села Автуры. Сюда пришли голосовать палестинцы", – пояснил автор ролика.

На втором видео показано как сидящие за столом члены избиркома вручают беженцам из Палестины бюллетени. После этого те проходят к кабинкам для голосования.

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Напомним, прибывшие в Чечню беженцы из Палестины размещены в детском оздоровительном лагере "Горный ключ" в селе Герменчук Шалинского района. Власти Чечни ранее сообщили о намерении построить для них жилой комплекс на 35 квартир. К 29 января республика приняла 206 беженцев из Палестины.

Отметим, ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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