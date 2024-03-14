Беженцы из Палестины смогут проголосовать на выборах президента в Чечне

14 марта 2024, 10:05

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32 беженца из Палестины, имеющие российское гражданство, будут голосовать в Чечне на выборах президента России. Им объяснили правила голосования, сообщила секретарь избиркома Шалинского района Айшат Нунаева.

Как информировал "Кавказский узел", ранее власти Чечни сообщили о намерении построить для беженцев из Палестины жилой комплекс на 35 квартир. Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что 35 квартир будут построены, так как прибывшие в республику беженцы – это преимущественно большие семьи. К 29 января Чечня приняла 206 беженцев из Палестины.

В запланированных на 15-17 марта выборах президента России примут участие прибывшие в Чечню беженцы из Палестины, заявил секретарь территориальной избирательной комиссии Шалинского района Айшат Нунаева.

Речь идет о палестинцах, которых имеют гражданство России. Всего их 32 человека. Власти им помогли подать заявление для голосования по месту нахождения, пояснила Нунаева, слова которой привело 13 марта ИА "Грозный Информ".

"Администрация района совместно с ТИК и руководством лагеря "Горный ключ" провели информационно-разъяснительную работу с вынужденными переселенцами из Газы по теме предстоящих выборов. Здесь же через специальное приложение мы помогли им подать заявления для голосования по месту нахождения на ближайшем избирательном участке. Желающих пойти на выборы было много, но из-за того, что у большинства нет гражданства, такую возможность получили лишь 32 человека", – рассказала она.

Беженцы из Палестины будут голосовать на избирательном участке №293, который расположен в школе №1 села Автуры. Для палестинцев организован транспорт, добавила Нунаева.

Напомним, ранее глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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