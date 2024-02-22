Дудаев заявил о недопустимости разногласий между беженцами

22 февраля 2024, 16:43

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Разногласия между беженцами из Палестины недопустимы, предостерег глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев, заявив об отсутствии в республике религиозных течений.

"Кавказский узел" сообщал, что к 29 января Чечня приняла 206 беженцев из Палестины, местные СМИ отчитались о трудоустройстве 30 из них. Большинство беженцев получило работу в медучреждениях, некоторые устроены в лагере "Голубой ключ", где живут переселенцы из Палестины. На видео, которое опубликовал глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев, некоторые беженцы ведут занятия в школьных классах. При этом опрошенные "Кавказским узлом" экономисты отметили, что распиаренное трудоустройство 30 беженцев из Палестины не отразится на рынке труда Чечни. Помощь беженцам Чечня предоставляет по указанию Кремля, подчеркнул кавказовед.

Глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев отчитался о посещении лагеря "Горный ключ", где живут вынужденные переселенцы из Палестины. По сего словам, параллельно регистрации палестинской диаспоры в Чечне будет выбран староста диаспоры, через которого будет "выстраиваться работа", следует из видео, которое опубликовано в его telegram-канале.

Дудаев отметил, что власти Чечни понимают проблемы беженцев из Палестины, поскольку "жители нашей республики около 25-30 лет назад также были вынуждены скитаться по различным регионам".

Разногласия и недопонимания среди беженцев недопустимы, заявил Дудаев, не уточнив, чем вызвано это высказывание. "В этой республике нет религиозных течений. <...> В Чеченской Республике за последние 20 лет не зафиксировано ни одного конфликта на межконфессиональной и межнациональной почве", - написал он в сообщении.

Он добавил, что беженцы из Палестины в ходе встречи поднимали вопросы по обеспечению медикаментами, по оформлению разных справок для получения вида на жительство.

Дудаев также сообщил что около 45 из взрослых палестинцев уже устроен на работу. "Сегодня вышли 13 переселенцев на работу по линии министерства образования", - заявил он в видео, которое было опубликовано вечером 21 февраля

По официальным данным, уровень безработицы в Чечне незначительно снизился. Так, по данным Росстата, уровень безработицы в республике в 2023 году составлял 10,6%, по данным Чеченстата, за этот же период - 7,9%. Различались данные и в 2022 году. По данным Росстата, в Чечне насчитывалось 11% безработных, по данным Чеченстата - 8,0%.

Дудаев также отметил, что дети дошкольного возраста устроили в детские сады на территории Шалинского района. Строительство квартир для переселенцев уже началось - всего будут построены 35 квартир, так как в республику приехало такое число семей беженцев, преимущественно это большие семьи, подчеркнул Дудаев.

Напомним, власти Чечни сообщили о намерении построить для беженцев из Палестины жилой комплекс на 35 квартир. Для детей и взрослых организованы шесть групп по изучению русского языка, также группа из 14 школьников начала изучать русский язык и математику в школе села Автуры.

Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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