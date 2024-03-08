Правозащитники сочли законной ликвидацию двух мемориалов Навальному в Тбилиси

08 марта 2024, 03:55

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Два неформальных мемориала Алексею Навальному в Тбилиси были организованы без законных оснований, а в целом в Грузии не принято устанавливать подобные мемориалы на постоянной основе, указали опрошенные "Кавказским узлом" представители неправительственных организаций.

Как информировал "Кавказский узел", 5 марта сотрудники секции интересов России в Грузии убрали мемориал Алексею Навальному в Тбилиси, который активисты организовали около здания посольства Швейцарии. Активистам удалось перенести часть свечей, записок и цветов к памятнику Пушкину на площади Свободы, но новый мемориал просуществовал лишь один день, к 7 марта его также уничтожили.

Согласно версии УФСИН, Алексей Навальный 16 февраля скончался в колонии после резкого ухудшения самочувствия. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Устанавливать в Тбилиси мемориалы на постоянной основе по закону можно только с разрешения городского органа самоуправления, но ни один из двух ликвидированных мемориалов Алексею Навальному не был согласован с мэрией.

«Закон не оговаривает на какой срок можно организовать неформальный мемориал, (но подразумевается) короткий срок, например на время проведения акций. Установка мемориала на длительный срок требует разрешения Тбилисского органа самоуправления», - сообщил адвокат, представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" Гела Николаишвили корреспонденту "Кавказского узла".

В грузинском обществе нет обычая организовывать неформальные мемориалы на длительный срок, отметил руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. Подобные мемориалы организовываются горожанами у иностранных посольств, если в той или иной стране произошла трагедия - в таких случаях люди приносят цветы и зажигают свечи у зданий дипмиссий, но через непродолжительное время эти знаки солидарности убирают.

Учредитель «Института исследований демократии» Уча Нануашвили также не смог припомнить случаев установки в Грузии неформальных мемориалов на длительный срок.

«В Грузии, если хотят почтить чью-то память, называют именами этих людей улицы или объекты инфраструктуры. Так, в Тбилиси одна из улиц носит президента Польши Леха Качиньского, еще одна - имя российской журналистки Анны Политковской, есть мемориал Анатолию Собчаку», - сказал Читадзе корреспонденту «Кавказского узла».

Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены высказывания оппозиционера по проблемам, связанным с Кавказом.

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