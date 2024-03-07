Мемориал Навальному в Тбилиси. Фото: https://t.me/rusnews/49969

07 марта 2024, 13:44

Второй мемориал Навальному уничтожен в Тбилиси

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В Тбилиси уничтожен второй мемориал Алексею Навальному, располагавшийся на площади Свободы. Активисты стали сюда нести цветы в память об оппозиционере после того, как сотрудники секции интересов России в Грузии убрали мемориал около здания посольства Швейцарии.

Как информировал "Кавказский узел", 5 марта сотрудники секции интересов России в Грузии убрали мемориал Алексею Навальному в Тбилиси, расположенный около здания посольства Швейцарии. Активистам удалось перенести часть свечей, записок и цветов к памятнику Пушкину.

Мемориал Навальному около памятника Пушкину на площади Свободы в Тбилиси убран. Он просуществовал всего один день, передал сегодня телеграм-канал "Генацвале".

У памятника Пушкину осталось лишь несколько букетов, которые были принесены уже после зачистки мемориала, сообщил сегодня телеграм-канал RusNews.

Напомним, по данным УФСИН, 16 февраля Навальный скончался в колонии после того, как ухудшилось его состояние. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе".

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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Примечание:

"Жители юга России сообщили о давлении при задержаниях в день похорон Навального", "Россияне в Ереване возмутились сносом мемориала памяти Навального", "Юристы прокомментировали запрет возлагать цветы к памятнику репрессированным в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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