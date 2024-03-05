Мемориал Навальному уничтожен в Тбилиси

05 марта 2024, 21:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники секции интересов России в Грузии убрали мемориал Алексею Навальному в Тбилиси. Активистам удалось перенести часть свечей, записок и цветов к памятнику Пушкину.

Как писал "Кавказский узел", десятки людей 1 марта пришли в Тбилиси к секции интересов России при посольстве Швейцарии, чтобы возложить цветы и поставить свечи в память об Алексее Навальном в день его похорон. Со дня смерти Навального у здания был расположен мемориал памяти оппозиционного политика.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий. Информация об акциях памяти Алексея Навального, которые проводятся на юге России и в странах Южного Кавказа, а также о реакции силовиков на эти акции собрана "Кавказским узлом" в справке "Акции памяти Алексея Навального на Кавказе"

Сотрудники секции интересов России в Грузии сегодня ликвидировали мемориал Алексею Навальному, следует из видео, опубликованных в соцсетях.

Активисты, пока трое мужчин собирали цветы в мешки для мусора, пытались сохранить самое ценное - записки, свечи, чтобы перенести в другое место, сообщило сегодня в своем Telegram-канале Paper Kartuli.

Мужчина, разбиравший мемориал, назвал его "мусором". Активисты снимали происходящее на видео, следует из видеозаписи.

Одна из активисток, пытающихся сохранить часть мемориала, спросила сотрудника, хорошо ли ему спится. "Погоревали и хватит. Сколько вы еще будете здесь цветы хранить?" - ответил он, следует из другой видеозаписи.

Российские оппозиционные активисты перенесли фотографии, свечи и записки памяти Навального к памятнику Пушкину в центре Тбилиси, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия". У памятника собраны записки, портреты, цветы, которые удалось спасти с разрушенного мемориала Навальному возле секции интересов России.

В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.