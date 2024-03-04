Сын Кадырова стал участником переговоров с королем Иордании о помощи Палестине

04 марта 2024, 20:39

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Министр по делам молодежи Чечни Ахмат Кадыров в ходе встречи с королем Иордании обсудил пути оказания помощи палестинцам, сообщил глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. Должность такого уровня не может занимать человек без законченного высшего образования, это ограничение установлено республиканским законом, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 17 февраля спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что Ахмат Кадыров назначен в республике министром по делам молодежи. Ему также вручена высшая награда Чечни.

Закон о госслужбе предусматривает необходимость высшего образования для занятия должности министра, устранить несоответствие может прокуратура по собственной инициативе или по обращению граждан, отметили юристы, комментируя назначение Ахмата Кадырова на должность министра по делам молодежи. Работу за сына Кадырова будут делать заместители и помощники, а в сегодняшних чеченских реалиях было бы удивительно, если бы он не получил высокий пост, подчеркнул кавказовед.

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн Аль-Хашими принял министра Чеченской Республики по делам молодежи Ахмата Кадырова, сообщил сегодня глава Чечни. Он отметил, что фонд Кадырова оказывает помощь палестинцам в секторе Газа. "Однако уже действующая гуманитарная миссия не позволяет охватить всех нуждающихся и требует от нас принятия мер для более точного распределения помощи в отдаленных от границы районах", - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В ходе встречи достигнута договорённость, что определенная часть всего объёма помощи Фонда будет доставлена через воздушный коридор Иордании путём сброса контейнеров авиацией в наиболее сложные районы, где более всего ощущается нехватка продуктов, говорится в сообщении. Рамзан Кадыров подчеркнул, что его сын "изъявил желание лично участвовать в гуманитарной миссии".

Отметим также, что 29 февраля глава Чечни, цитируя в своем Telegram-канале послание Путина Федеральному собранию, отцензурировал фрагмент, где президент России в позитивном ключе упомянул военных из числа последователей иудаизма. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили, что Кадыров сделал это, чтобы не вызвать недовольства у мусульман на фоне палестино-израильского конфликта.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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