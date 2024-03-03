Купюры в цитате Путина подчеркнули желание Кадырова угодить мусульманам

03 марта 2024, 16:35

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Рамзан Кадыров убрал из цитаты Путина одобрение последователей иудаизма, чтобы не вызвать недовольства у мусульман на фоне палестино-израильского конфликта, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 29 февраля Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию перечислил несколько религий, которые являются частью российского народа. Глава Чечни, цитируя Путина, подверг его слова цензуре, убрав упоминание иудеев в числе солдат, которые "сражаются за одну, общую Родину".

"Наши солдаты и офицеры – христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов – на деле, лучше тысячи слов доказали, что вековая сплочённость и единство народа России – это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе, плечом к плечу они сражаются за одну, общую Родину", – приводятся слова Путина в стенограмме на сайте Кремля. Рамзан Кадыров привел эту цитату с купюрой: "Наши солдаты и офицеры - христиане и мусульмане, буддисты [...] - доказали, что вековая сплоченность и единство России - это колоссальная, всепобеждающая сила".

Рамзан Кадыров подверг цензуре слова Путина в связи с антиизраильскими настроениями среди мусульман, считает президент компании «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. "Кадыров сделал это, чтобы не злить людей с определенными убеждениями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель Исследовательского центра «Сова»* Александр Верховский также связал поступок Кадырова с его желанием "остаться своим для значительных групп мусульман". "Путин может разделять свою критическую позицию к Израилю и «последователей иудаизма». А у Кадырова своя целевая группа, и [ему] очень хочется подчеркнуть, даже на грани фола, свою, нравящуюся ей позицию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

И Минченко и Верховский сочли, что избирательное цитирование Путина Кадыровым не получит поддержки у других крупных чиновников, в отличие от ситуации с исправлением параграфа учебника истории. "Одно дело учебник – тогда у Кадырова и его союзников были определенные основания выступать. Сейчас же, я думаю, кроме Кадырова, это никто не может себе позволить", - сказал, в частности, Евгений Минченко. Александр Верховский также указал, что поддержки от других чиновников такому избирательному цитированию не будет.

В сентябре 2023 года Рамзан Кадыров потребовал переписать главу учебника истории России для десятого класса, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами. С критикой абзаца про депортацию выступили также политики, ученые и активисты с Северного Кавказа. В ноябре министр просвещения России Сергей Кравцов, посетивший Чечню, представил Кадырову переизданный учебник истории. После визита к Кадырову министр просвещения встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, которому также зачитал исправленный абзац учебника.

Напомним, Кадыров позиционирует себя как защитника мусульман и ислама. Так, в 2020 году он раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости создать вместе с Советом мусульман страны организацию, которая позволит построить "просвещенный ислам" в стране, и обвинил Макрона в разжигании экстремистских идей. Это произошло после того, как президент Франции отказался осудить карикатуры на пророка Мухаммада.

В конце августа 2017 года, когда в Мьянме произошли столкновения между буддистами и мусульманами - представителями народа рохинджа, Рамзан Кадыров заявил, что если власти России встанут на сторону организаторов преследования мусульман, то эта позиция не совпадет с позицией властей Чечни.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

В аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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