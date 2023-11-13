Сергей Кравцов (слева) и Рамзан Кадыров. Грозный, 10 ноября 2023 г. Фото : Министерство просвещения Российской Федерации

13 ноября 2023, 20:00

Визит Кравцова к Кадырову вызвал прогнозы о замене учебника истории по всей России

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Визит министра просвещения в Чечню и его отчет перед Рамзаном Кадыровым о правках в учебнике истории указывает на готовность заменить тираж учебника по всей России или в большинстве ее регионов, сочли опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Но данных о том, что готовится такая замена, Минпросвещения пока не обнародовало.

Как писал "Кавказский узел", в абзац учебника по истории России, который вызвал резонанс и критику в республиках СКФО, были внесены правки. В частности из него убрано упоминание конкретных народов, сообщил в октябре один из авторов учебника Анатолий Торкунов. Он отметил, что изменения будут внесены в учебники не ранее следующего учебного года.

В сентябре активисты, ученые и политики из республик Северного Кавказа раскритиковали новый школьный учебник по истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами. 10 октября один из авторов учебника по истории, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пообещал изменить абзац про депортацию народов Кавказа. 19 октября деятель культуры из Ингушетии Тамара Мальсагова и педагог Марифа Майсигова потребовали изъять тираж учебника по всей стране.

Старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня считает, что учебники будут заменены в большинстве регионов России. "В связи с визитом министра в Чечню замена учебников возможна в ряде регионов России, может быть, даже в большинстве регионов. Но я думаю, что процесс инерции может быть достаточно большим, и, возможно, не везде учебники будут заменены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поздно вечером 10 ноября Рамзан Кадыров сообщил о визите в Чечню министра просвещения России Сергея Кравцова. На встрече обсуждались вопросы строительства школ, патриотического воспитания школьников, написал глава Чечни в своем телеграм-канале. Сергей Кравцов во время визита представил Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов. "В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции  грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала", - написал Кадыров.

По мнению Алексея Гуни, визит министра стоит рассматривать больше как ситуативный. "Визит отвечает текущей политической ситуации. Это вовсе не отчет министра перед Кадыровым. Визит связан с тем, чтобы поддержать некий уровень взаимного удовлетворения федерального центра и такого региона, как Чеченская Республика", - отметил ученый.

После визита к Рамзану Кадырову министр просвещения встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, которому также зачитал исправленный абзац учебника, обратили внимание авторы телеграм-канала kavkaz_leakbez. Сам Темрезов сообщил о визите министра в ночь на 11 ноября, подчеркнув, что Сергей Кравцов приехал в Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой. "Свой визит министр начал с очень значимого для нас события – представил мне обновленный учебник истории России для 10-11 классов, в котором была восстановлена историческая правда и был изменен раздел о депортации ряда народов СССР, в числе которых был карачаевский народ. Выражаю искренние слова благодарности Сергею Сергеевичу за то, что он лично включился в процесс изменения учебника, учел принципиальную позицию глав субъектов, чьи народы были репрессированы", - написал Темрезов, добавив, что на встрече также обсуждались вопросы развития сферы образования в Карачаево-Черкесии. Публикация Рашида Темрезова проиллюстрирована видеороликом, в котором Сергей Кравцов зачитывает ему исправленный абзац учебника.

Учебники истории будут заменены по всей России, предположил политолог Дмитрий Орешкин*. "Я думаю, что коль скоро целый министр приехал в Чечню, то это касается всей страны. Кадыров считает, что он уже перерос стадию регионального начальника и он такой человек, который навязывает свою повестку дня не только соседним регионам, но и за пределами региона. Он все это затеял, чтобы навязать свою повестку всему общественному мнению в РФ, и в этом смысле учебники буду заменены по всей России», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Орешкина, характерно, что министр сам поехал в Чечню и обсудил этот вопрос с главой республики. "Визит Кравцова в Чечню выглядит как отчет федерального министра Кадырову о решении проблемы с формулировками в учебнике", - считает он.

Специалист в сфере образования, преподаватель истории международных отношений в одном из московских вузов Дмитрий Журавлев также уверен, что учебники будут заменены по всей стране, но это займет много времени. "Если в учебнике были ошибки, которые признали в Минпросвещении, и было решено исправить ошибки, то новые учебники поступят во все школы страны без исключения. Исключена замена книги только в тех регионах, которых касалась найденная ошибка. Если это касается определенных народов, проживающих в России, то это является частью российской истории. Но замена такого количества учебников займет несколько лет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В первую очередь учебники будут заменены в регионах Северного Кавказа, затем в остальных регионах, предположил Журавлев. "С учетом важности этой темы для репрессированных народов, полагаю, что партию новых учебников отправят в первую очередь в школы Северного Кавказа. Затем, по мере поступления, они будут отправлены в школы других субъектов. Это уже вопрос логистики. А пока, мне кажется, учителям просто скажут обратить внимание на допущенную ошибку и обучать школьников с учетом того факта, что министерство признало допущенную ошибку", - отметил он.

Министерство просвещения, по состоянию на 20.00 мск, не сообщало о планах заменить тираж школьных учебников истории по всей России. При этом 11 ноября на своем сайте ведомство отчиталось о поездке Сергея Кравцова в Чечню и Карачаево-Черкесию. Помимо обсуждения других вопросов, Кравцов "также представил Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о внесенных в содержание учебника изменениях", говорится в публикации Минпросвещения.

"На встрече с главой Карачаево-Черкесской Республики министр просвещения РФ Сергей Кравцов также обсудил новую редакцию учебника по истории для 10-х классов. Встреча была в том числе посвящена вопросам развития сферы образования в республике", - отметило ведомство.

Напомним, 23 сентября спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Рамзан Кадыров потребовал переписать главу учебника истории России для 10-го класса, написанного в соавторстве Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. По словам Даудова, он довел этот вопрос до начальника управления администрации президента и до соавтора учебника – помощника президента Владимира Мединского, и Мединский "признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести еë в порядок".

С критикой нового школьного учебника выступили также "Российский конгресс народов Кавказа" и Совет ингушских старейшин, а "Конгресс карачаевского народа" потребовал изъять тираж. Критика учебника истории вызвана тем, что в предыдущих учебниках депортация народов Кавказа не объяснялась их сотрудничеством с фашистами, указали активисты Кады Халкечев, Тамара Гериева и историк Уташ Очиров. Авторы нового учебника вольно трактовали события тех лет, подтвердил историк Павел Полян.

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии ежегодно на республиканском уровне отмечаются годовщины депортации земляков. На "Кавказском узле" опубликованы справочные материалы "Депортация чеченцев и ингушей", "Депортация балкарцев", "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации" и "Депортация калмыков".

В Чечне День памяти и скорби отмечался 23 февраля, в дату годовщины депортации, до 2011 года, пока власти не решили перенести его на 10 мая – дату похорон Ахмата Кадырова. Однако в 2020 году в День защитника Отечества в Грозном прошел митинг памяти жертв репрессий, в котором принял участие Рамзан Кадыров и другие чиновники. Представители руководства Чечни провели немногочисленный митинг в память о жертвах депортации и 23 февраля 2021 года. В 2022 году в 78-ю годовщину депортации в республике не проводилось памятных мероприятий, чиновники посвятили этой дате лишь записи в соцсетях. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, в 2014 году публично выступивший против запрета февральских траурных мероприятий, был осужден и отправлен почти на четыре года в тюрьму, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

При Сталине целые народы объявлялись "враждебными", указал историк, автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк. Об этих и других наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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Примечание:

"Чеченские школьники начали изучать родной язык по новым учебникам", "Выступление Даудова стало попыткой ускорить восстановление Ауховского района", "Годовщина депортации ингушей напомнила о курсе власти на сталинизацию".

Автор: Роман Кужев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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