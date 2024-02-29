Кадыров подверг цензуре послание Путина в части иудеев

29 февраля 2024, 19:50

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Глава Чечни, цитируя в своем Telegram-канале послание Путина Федеральному Собранию, отцензурировал фрагмент, где президент России в позитивном ключе упомянул военных из числа последователей иудаизма.

Президент России Владимир Путин, выступая сегодня с посланием Федеральному собранию, упомянул представителей разных религий. "Они (страны Запада - прим. "Кавказского узла") столкнулись с твердой позицией и решимостью нашего многонационального народа. Наши солдаты и офицеры, - христиане и мусульмане, буддисты и последователи иудаизма, представители разных этносов, культур, регионов - на деле лучше тысячи слов доказали, что вековая сплоченность и единство народа России - это колоссальная, всепобеждающая сила. Все вместе плечом к плечу, они сражаются за одну общую Родину", - заявил он на выступлении, следует из фрагмента, опубликованного на сайте ТАСС.

Рамзан Кадыров привел эту цитату, сократив, в частности, удалив упоминание о последователях иудаизма. "Наши солдаты и офицеры - христиане и мусульмане, буддисты [...] - доказали, что вековая сплоченность и единство России - это колоссальная, всепобеждающая сила". - приводятся слова Путина в Telegram-канале главы Чечни.

В Telegam-канале Кадырова, у которого насчитывается более 2 миллионов подписчиков, слово "иудеи" за все время его существования, с мая 2017 года, упоминается лишь однажды - 10 ноября 2023 года, когда он просит Аллаха призвать к скорейшей расплате "сионистских иудеев, которые убивают мирных мусульман Палестины"

Вместе с тем, Кадыров начиная с обострения палестино-израильского конфликта регулярно публикует посты, посвященные ситуации в секторе Газа, в которых выступает в поддержку жителей Палестины и говорит о необходимости призвать к ответу "сионистских преступников" "притеснителей мусульман".

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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