Икону со Сталиным решено не возвращать в собор Святой Троицы в Тбилиси

02 марта 2024, 23:55

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Икона, фрагмент которой с изображением Сталина возмутил активистов, не будет возвращена в собор Святой Троицы в Тбилиси, сообщил представитель патриархии.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 января патриархия Грузии заявила, что встреча Сталина со Святой Матроной, которая изображена на иконе, не подтверждена, и призвала внести в рисунок изменения. 12 января священник Иоанн Мчедлишвили извинился за то, что не сообщил патриархии о размещении иконы, а лидеры "Альянса патриотов Грузии" пообещали, что икона будет переписана прямо в храме

Икона Матроны Московской, изображающая Иосифа Сталина, не будет возвращена в собор Святой Троицы, сообщил сегодня архимандрит Йован Мчедлишвили. По его словам, "проблема решена", но Патриархия Грузии еще не решила, когда и в какой храм икона будет привезена после исправлений, заявил он телекомпании "Пирвели".

Телекомпания отметила, что по ее данным, создана специальная комиссия для обсуждения ситуации и способов исправления скандальной иконы.

Одна из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили отметила, что "судьба иконы полностью перешла в прерогативу Патриархии". Что они собираются делать, как они собираются это делать, что они уже сделали, у меня нет никакой информации", - сказала она в эфире телекомпании.

Напомним также, что 2 февраля суд в Тбилиси приговорил активистку Нату Перадзе к пяти суткам административного ареста, признав ее виновной по делу об инциденте с облитой краской иконой Святой Матроны с изображением Сталина.

Отношение к Иосифу Сталину в грузинском обществе достаточно противоречивое, но его изображение на иконе не означает восхваления, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Гела Николаишвили. "Альянс патриотов", подаривший храму икону, в своей деятельности не делал акцент на фигуру Сталина, отметил политолог Заал Анджапаридзе. "Альянс патриотов" служит интересам России, где велика популярность Сталина, возразил политолог Ника Читадзе.

Особое отношение грузин к Сталину известно, но не так известны причины этого. Местное гражданское общество расколото: часть исторически смотрит на Запад, другая, в том числе сталинисты, глядит на Восток. Зачем наказали Нату Перадзе, что надо сделать, чтобы "победить" Сталина, кто хранит «сталинизацию» как традицию, и почему грузины лучше знают средневековую историю, чем историю советского прошлого и сталинских репрессий, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Сталин и Грузия: история сложных отношений".

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина во время Второй мировой войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".