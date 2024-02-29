Карабахские беженцы раскритиковали жилищную программу правительства Армении

29 февраля 2024, 04:20

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Жилищная программа, разработанная правительством для беженцев из Нагорного Карабаха, предусматривает обязательное оформление гражданства Армении, но объявленная сумма на практике не позволит людям приобрести недвижимость, заявили опрошенные "Кавказским узлом" вынужденные переселенцы.

Как писал "Кавказский узел", 23 правительство Армении предложило вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха поддержку в приобретении жилья в приграничных селах. Сами беженцы заявили, что не хотят жить в приграничных зонах из-за проблем с трудоустройством и безопасностью.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. После массового исхода в регионе остались около 20 армян.

Власти Армении готовы оказать содействие в приобретении жилья вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха при условии, что все члены семьи "решат стать гражданами Армении, заявил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян в эфире Общественного телевидения 28 февраля.

По словам чиновника, программа предполагает выплату "фиксированной суммы из расчета на каждого члена семьи". Эти средства "будут доступны для покупки или строительства квартиры или дома", где семья может проживать 10 лет, а по истечении этого срока получить право собственности на недвижимость.

Хачатрян напомнил, что правительство уже выплачивает по 16 млн драмов (около 40 тысяч долларов) семьям, которые согласились поселиться в приграничных населенных пунктах Армении. Новая анонсированная программа предусматривает выплату 3 млн драмов (около 7450 долларов) на каждого члена семьи.

«По нашим данным, только в столице и четырех городах Армении стоимость одного квадратного метра жилья превышала 200 тысяч драмов – это Абовян, Дилижан, Цахкадзор, Эчмиадзин. В других населенных пунктах один квадратный метр стоит менее 200 тысяч драмов. Это означает, что нашего финансового содействия будет достаточно для покупки жилья в этих населенных пунктах. С учетом того, что в таких городах жилищный фонд не столь велик, приоритетность на начальном этапе будет отдана семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми», - сказал Хачатрян, отметив, что в правительстве насчитали 4100 таких семей.

Хачатрян добавил, что «в год жильем могут быть обеспечены 5 тысяч семей», а все вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха смогут обзавестись жильем по этой программе в течение пяти лет. «Речь идет о более чем 25 тысяч семьях или, по нашим приблизительным подсчетам, 110-120 тысяч человек. Из расчета 3 млн драмов в среднем на человека, общий объем содействия составит 400 млрд драмов», - сказал вице-премьер Армении.

Бывшие депутаты парламента Нагорного Карабаха 28 февраля отреагировали на анонсированные властями меры поддержки беженцев. В заявлении, под которым подписались представители всех фракций, предложенная Хачатряном программа "не адекватна сложившейся ситуации".

Депутаты отмечают, что хотели бы участвовать в судьбе вынужденно перемещенных земляков в Армении. «Ни одна реализованная программа до сих пор не обсуждалась с какой-либо структурой, имеющей легитимный мандат от народа Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), в том числе с Национальным Собранием, избранным прямым голосованием народа. Предложения, представленные нами различными способами, были проигнорированы. Особенно неприемлемой является до сих пор обсуждаемая программа приобретения квартир для вынужденных переселенцев из Арцаха, которая явно не оправдает минимальных ожиданий наших соотечественников, вынужденных переселенцев. Такие решения приведут к разочарованию и недовольству наших соотечественников, в результате чего будет стимулироваться эмиграция и волна протеста, а ожидания коллективного возвращения будут подорваны», - говорится в заявлении.

Представители фракций «Свободная Родина-ОГА», «Единая Родина», «Справедливость», «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» и «Демократическая партия Арцаха» призвали власти Армении «воздержаться от необдуманных и неадекватных шагов». При этом они выразили готовность «вести конструктивные обсуждения по проблемным вопросам для принятия обдуманных, не унижающих достоинство решений», следует из заявления, опубликованного на странице карабахского парламента в Facebook*.

«Правительство Армении предлагает выделить по 3 млн драмов на человека для долгосрочного решения проблем вынужденных переселенцев из Арцаха, в частности, для обеспечения жильем, для несовершеннолетних безвозмездно, а взрослым - с условием возврата денег. При этом сертификаты на покупку квартир будут выдаваться в течение пяти лет. Если решением стал сертификат, то вопрос, почему они думали об этом шесть месяцев? В октябре-ноябре они должны были принять решение и идти вперед, тем более, что у них есть такой опыт», - сказал "Кавказскому узлу" бывший министр инфраструктуры Нагорного Карабаха Айк Ханумян.

Он также отметил, что мнение самих вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха не интересовало чиновников. «Я смотрю на этот вопрос с точки зрения решения демографических проблем Армении. Считаю, что решением жилищных проблем большинства граждан Арцаха будет строительство нового жилого фонда и обеспечение занятости людей. Однако в правительстве Армении отсутствуют инициатива, оперативность и стратегическое мышление», - констатировал Ханумян.

Как пояснил политик, «без серьезного жилищного строительства жилье на вторичном рынке еще сильнее подорожает». «Вследствие депортаций арцахцев (карабахцев) в Армению, цены сельских домов искусственно увеличились с 3-4 миллионов до 10 миллионов (драмов). С началом новой жилищной программы для беженцев начнется новая волна повышения цен. Начнется массовая продажа домов в районах беженцам и переезд местных в Ереван или эмиграция из Армении. Так будет происходить замещение местного населения вынужденно переселенными, а не увеличение численности населения в этих районах», - резюмировал Айк Ханумян.

Карабахский политолог и социолог Давид Карабекян уверен, что предложенная властями Армении жилищная программа для беженцев вызовет "жаркие споры" и усугубит общее недовольство всех армян ситуацией в стране. «С одной стороны предложение 3 млн драмов в качестве поддержки на жилищное строительство насильственно перемещенным из Арцаха, с другой - непростая политическая ситуация, когда страну готовят к поражению, тяжелым уступкам и изоляции даже от своей диаспоры. Нарастающие протесты вполне могут привести к отставке кабинета премьер-министра Пашиняна. С другой стороны, возможно Никол Пашинян вновь генерирует недовольство, чтобы затем списать все неудачи и потери на оппозицию и внешние силы», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Карабекян.

Председатель карабахской Революционной партии Арцаха Артур Осипян настаивает, что беженцам «нельзя выдвигать условие о принятие гражданства» для содействия с покупкой жилья.

«Условие с принятием гражданства - это еще один шаг. чтобы «похоронить» карабахский вопрос, Карабахцам надо самоорганизоваться и выступить с коллективным требованием, чтоб их не обманывали. Также необходимо заявить, что мы не собираемся отказываться от Арцаха, каким бы маловероятным казалось его возвращение», - сказал Осипян. Он подчеркнул, что «власти Армении сейчас в кризисе, и их "политика мира" потерпела крах».

Брокер из Еревана Маис Джалалян считает, что на суммы. которую предлагает правительство Армении, точно не хватит на жилье в столице. В других городах приобрести на таких условиях жилье возможно, если речь идет о многочисленной семье.

«Чтобы это понять, не обязательно быть специалистом, достаточно открыть популярный в Армении сайт по купле и продаже недвижимости List.am, что убедится в этом. Если власти утвердят это программу окончательно, то недовольства будет больше, чем сейчас, - тогда не только беженцы, но и местные жители, арендующие жилье, будут недовольны высокими ценами. Рынок недвижемости только пострадает, так как исчезнет динамика сделок», - сказал Джалалян.

Жительница Степанакерта, мать четырех детей Гаяне Агаджанян, возмущена предложением властей. «Вместо того, чтобы представить в ООН многотысячный список беженцев из Арцаха, Армения требует от нас получение гражданства в обмен на жалкие 3 млн драмов. Таким образом мы полностью потеряем шанс вернуть Арцах, не сможем подать иск на агрессора (в международный суд)», - заявила она "Кавказскому узлу".

Беженка из Нагорного Карабаха Сусанна Арутюнян подчеркнула, что не согласна с требованием об обязательном оформлении гражданства Армении. «Неправильно от нас требовать принять гражданство Армении, это выглядит шантажом. Я усматриваю в этом и другое поставленное перед нами условие: или отрекись от своей родины, могил своих предков, своего исторического наследия, - или мы вас лишим возможности выжить. Вот что я вижу в этой программе», - сказала она "Кавказскому узлу".

Андраник Ванян из Мартакерта констатировал, что на таких условиях его небольшой семье из трех человек «остается лишь мечтать о жилье». «Поехать в сельские районы мы не можем, так как для нас там нет работы – мы дизайнеры. Уже работаем по специальности в одной из ереванских компаний. Мы с трудом нашли работу, ребенка устроили в школу, где дают качественное образование. Все для нас сложно», - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Беженец из Мартакерта Карен Саргсян считает неправильным подход властей к программе с компенсацией в 3 млн драмов. «Было бы правильнее, если бы возместили потерю недвижимого имущества в соответствии с документами о собственности», - указа он.

«Я не понимаю, зачем нас заставили месяцами стоять очередях за статусом беженца, а сейчас требует стать гражданами Армении и опять стоять в очередях. Вероятно, выполняется требования Азербайджана: чтобы не было граждан Арцаха, чтоб закрыть тему», - предположил Ашот Саргсян из Степанакерта.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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