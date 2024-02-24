Беженцы из Карабаха выразили нежелание переезжать в приграничные села Армении

24 февраля 2024, 23:50

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Правительство Армении предложило вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха поддержку в приобретении жилья в приграничных селах. Беженцы рассказали, что не хотели бы жить в приграничных зонах из-за проблем с трудоустройством и безопасностью.

Как писал "Кавказский узел", правительство Армении взяло на себя обязательство выплачивать пенсии и пособия переселенцам из Нагорного Карабаха, которые зарегистрировались в Армении. Среди беженцев насчитывается около 15 тысяч пенсионеров. Правительство Армении выплатило пенсии беженцам, которые прошли регистрацию, без учета надбавок, которые существовали в Нагорном Карабахе. Выплата пенсий сразу за несколько месяцев позволила решить наиболее насущные проблемы, однако прекращение поддержки может усложнить положение, рассказали переселенцы.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев деньги на аренду жилья и коммунальные услуги.

Пресс-секретарь министра труда и социальных вопросов Армении Заруи Манучарян 23 февраля сообщила на брифинге в правительстве, что вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха могут воспользоваться программой государственной поддержки жилищного обеспечения в приграничных селах.

По ее словам, программой вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха могут воспользоваться, "если один из супругов семейной пары имеет гражданство Республики Армения, имеется свидетельство о браке, а также есть принадлежащая им земля или незавершенная постройка, разрешение на выполнение строительных работ, проект и смета", следует из трансляции брифинга.

Поддержка государства в рамках этой программы не превышает 16 миллионов драмов (около 39 500 долларов США), и государство готово погасить ипотечный кредит. "Программой можно воспользоваться до 30 декабря 2025 года. Согласно другому пункту программы, свидетельство о браке, зарегистрированное в иностранном государстве, действительно при наличии консульского удостоверения и нотариально заверенного перевода на армянский язык. Первым шагом для подачи заявки на участие в программе является подача заявления в один из банков-партнеров программы. Банками-партнерами являются Converse Bank, Evoca Bank, Ameria Bank and Acba Bank", - сказала Манучарян.

Рафаэл Григорян из Аскеранского района Нагорного Карабаха поселился в одном из сел в Лорийской области Армении.

Мужчина рассказал, что 19 сентября 2023 года их село подверглось обстрелу с азербайджанской стороны, а потом азербайджанские военные вошли в село. Жители, увидев угрозы военных, вынуждены были покинуть село, не успев забрать хоть что-то из имущества.

"Я сразу посадил семью в свои "Жигули", и выехал в Степанакерт, вместе с остальными односельчанами. Все были в домашней одежде, в домашних тапочках. Хорошо, что документы наши были в машине. Через пару дней нам пришлось со всеми отправиться в Армению. Так как у нас не было сбережений, а арендовать квартиры или дома мы себе не могли позволить из-за высоких цен, нам пришлось искать жилье временное в глубинке Армении. Нам встретился хороший человек, который предложил дом свой, свою одежду, и все, что было в этом доме", - рассказал мужчина.

По его словам, "через некоторое время выяснилось, что найти здесь работу невозможно". "Так как мы с женой не пенсионеры, и у нас нет иных доходов, мы начали искать работу. Но вакансий не было. У местных тоже проблемы с занятостью. Пробовали наладить хозяйство, обрабатывать землю, но тот участок, что нам передали, оказался непригоден для сельского хозяйства. Это стало причиной, чтоб уехать куда-то ближе к Еревану, где много строительных объектов", - заметил Григорян.

По его словам, у беженцев, кроме проблем с работой и жильем, есть также обеспокоенность относительно безопасности. "Мы вынуждены были покинуть Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), так как оставаться там было опасно для нас и наших детей. Все приграничные села Арцаха периодически подвергались обстрелу. А боевые действия на границе Армении за последние три года, не вселяют уверенности, что там можно жить спокойно. Думаю, неправильно предлагать людям такие жилищные программы, не дав гарантий безопасности", - заметил беженец.

Ваган Арутюнян из Степанакерта арендует жилье в Ереване. Он рассказал, что семья вначале обосновалась в Сюнике, но из-за того, что не было работы, переехала в Ереван. "Я занимаюсь пассажироперевозками, а сын – наемный работник. Только с зарплаты нам удалось купить самое необходимое к зиме, арендовать машину, чтоб я мог работать. Помощь от государства идет на оплату за жилье. Но эта программа в апреле завершится, и вот тогда надо будет выбирать опять между городом и сельским местом", - сказал мужчина.

Есть большие сомнения, что в приграничных зонах будет безопасно, отметила Эльмира Мелкумян. "Уже есть жалобы, что люди оттуда уезжают. Например, из Вардениса. Еще слышали, что после диверсии в Джермуке в прошлом году оттуда тоже уезжают люди. Но почему правительство Армении хочет нас, карабахцев, поселить там, после того, что мы пережили, непонятно. Лишь после того, как будут укреплены границы, будут гарантии безопасности, необходимо предлагать людям заселятся в приграничных районах", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина рассказала, что всю зиму искала работу, но не нашла. Она и ее небольшая семья вынуждены снимать самый дешевый дом, без удобств, что могли платить за жилье и покупать еду, из денег, которые выплачивает государство в рамках программ поддержки беженцам.

Анна Кардумян рассказала, что мужчины ее семьи смогли найти работу в строительной компании, лишь после того, как переехали в город Абовян. "Мы надеемся, что правительство предложит беженцам другую программу по обеспечению жильем. Приграничные районы нас не устраивают, дети должны продолжить обучение в вузах, а мы должны работать, чтоб поддерживать их, пока они встанут на ноги. Мы городские люди, и заниматься сельским хозяйством не умеем. Нанять работников тоже не можем себе позволить. Поэтому нашей семье не подходит село. Но если будет еще и программа поддержке сельских жителей для развития их хозяйства, то может мы, все же подумаем о жизни в селе", - поделилась женщина.

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