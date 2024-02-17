Бывший омбудсмен Нагорного Карабаха назвал число оставшихся в регионе армян

17 февраля 2024, 04:15

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Чуть более 20 армян Нагорного Карабаха остались в регионе после его перехода под контроль Азербайджана, отказавшись покидать родные места. По информации правозащитников, оставшиеся в Карабахе армяне ограничены в правах и свободах.

Как писал "Кавказский узел", практически все жители Нагорного Карабаха вынужденно покинули свои дома после сентябрьской военной операции Азербайджана. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Точное количество оставшихся в регионе армян бывший омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян озвучил на пресс-конференции в Ереване 15 февраля.

«В настоящее время в Арцахе проживает 21 наш гражданин - эти люди не пожелали покидать свои родные места и дома, однако они лишены прав свободного передвижения и постоянной связи с родственниками», - заявил Степанян.

Он отметил, что у правозащитников в Армении нет возможности поддерживать постоянную связь с оставшимися в регионе соотечественниками. «Мы не можем быть уверены, что они ведут достойный армянский образ жизни и сохраняют национальную идентичность. Мы лишь можем предположить, что эти люди живы, так как у них есть поддержка Красного Креста – продуктовая помощь и изредка короткие телефонные беседы с родными», - пояснил он.

Руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Зара Аматуни отметила, что Международный комитет Красного Креста продолжает свою миссию в Нагорном Карабахе. Она подтвердила озвученные Гегамом Степаняном данные об оставшихся в регионе армянах: по информации МККК, их "более 20 человек".

Сотрудники миссии регулярно посещают армянских жителей региона, оказывают им необходимую гуманитарную поддержку и социальную помощь, отметила Аматуни. При этом Красный Крест в последнее время не проводил операций по поиску мирных жителей Нагорного Карабаха, которые могли остаться в разных населенных пунктах после массового исхода армян в сентябре 2023 года.

Бывший руководитель пресс-службы МВД Нагорного Карабаха, общественный деятель и журналист Унан Тадевосян сообщил, что практически все оставшиеся в регионе граждане непризнанной республики находятся в Степанакерте (азербайджанское название - Ханкенди) и лишь одна женщина в живет в селе.

«Все оставшиеся в Арцахе наши граждане, - это, в основном, престарелые люди без своей семьи, которые оказались покидать родные места. Если у них есть родственники в других странах, то при посредничестве МККК телефонная связь обеспечивается», - рассказал Тадевосян "Кавказскому узлу".

Единственная армянка, живущая за пределами Степанакерта, 74-летняя Пандора Мкртчян из общины Арутюнагомер Мартакертского района (азербайджанское название Мартакерта - Агдере, административно этот город принадлежит к Тертерскому району Азербайджана). Родные Мкртчян подтвердили, что она жива и находится под опекой Красного Креста.

Бывший глава общины Арутюнагомер Генрих Саргсян отметил, что «в ходе депортации в сентябре 2023 года жительница села, одинокая Пандора Мкртчян отказалась покидать свой дом и осталась в селе по собственному желанию».

Армянское интернет-издание Step1 сообщило 3 февраля, что журналистам удалось связаться с одним из армян в Степанакерте. По информации этого человека, город по состоянию на первые дни февраля был "полностью обесточен", в нем присутствовали только российские миротворцы, азербайджанцев не было.

Источник рассказал, что все оставшиеся жители города заселены в дом «Цехавика Эдо», расположенный на улице Камо, а входы во все остальные здания, в том числе жилые дома, закрыты и опечатаны. На улицах при этом "много трупов животных, умерших от голода".

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