Власти Чечни отчитались о сборе помощи для палестинских беженцев

18 февраля 2024, 08:53

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Беженцам из Палестины, находящимся на территории Чечни, в виде гуманитарной помощи переданы продукты питания, одежда, а также детские игрушки, сообщил гостелеканал "Грозный".

Как информировал "Кавказский узел", на 29 января Чечня приняла 206 беженцев из Палестины. Они трудоустроены в 15 медучреждений в разных городах и районах Чечни, сообщил 1 февраля глава Миннаца республики Ахмед Дудаев.

Волотеры и сотрудники благотворительного фонда "Даймохк" собрали для находящихся в Чечне беженцев из Палестины благотворительную помощь, а затем передали ее им. Палестинцы получили одежду, обувь, игрушки и продукты питания, сообщила 17 февраля на своей странице в Instagram* ЧГТРК "Грозный".

Беженцам передали гуманитарную помощь в школе села Автуры Шалинского района, сказано в репортаже.

"Кавказский узел" также писал, что власти Чечни ранее сообщили, что намерены построить жилой комплекс на 35 квартир для беженцев из Палестины. Для детей и взрослых организованы шесть групп по изучению русского языка, также группа из 14 школьников начала изучать русский язык и математику в школе села Автуры.

Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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