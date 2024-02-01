Кадр видео работы палестинских беженцев в медучреждении Чечни. Скриншот видео https://t.me/akhmeddudaev/2816

01 февраля 2024, 19:40

Дудаев показал видео о работе палестинских беженцев в Чечне

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Беженцы из Палестины устроены в 15 медучреждений Чечни в разных городах и районах, сообщил глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев, пообещав обеспечить доставки переселенцев на рабочие места. На видео, которое опубликовал Дудаев, беженцы показаны в школьных классах, в медучреждениях и в столовой.

"Кавказский узел" сообщал, что к  29 января в Чечне находится 206 беженцев, местные СМИ отчитались о трудоустройстве 30 из них. Большинство беженцев получили работу в медучреждениях, некоторые устроены в лагере "Голубой ключ", где живут переселенцы из Палестины. Опрошенные "Кавказским узлом" экономисты отметили, что официальная статистика по безработице в Чечне сильно занижена, но распиаренное трудоустройство 30 беженцев из Палестины не отразится на рынке труда. Помощь беженцам ведется по указанию Кремля и не вызывает недовольства жителей республики, подчеркнул кавказовед. 

По официальным данным, уровень безработицы в Чечне незначительно снизился. Так, по данным Росстата, уровень безработицы в республике в 2023 году составлял 10,6%, по данным Чеченстата, за этот же период - 7,9%. Различались данные и в 2022 году. По данным Росстата, в Чечне насчитывалось 11% безработных, по данным Чеченстата - 8,0%. 

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сегодня сообщил подробности о трудоустройстве палестинских беженцев. По его словам  у 22 беженцев, которые приняты на работу в медицинские учреждения региона, средний стаж работы около 20 лет "Они распределены в 15 медучреждений в Грозном, Аргуне, Шалинском и Грозненском районах", - сообщил он в своем Telegram-канале пообещав, что министерство транспорта, связи и цифрового развития Чечни "обеспечит вынужденных переселенцев трансфером до рабочего места".

Дудаев приложил к публикации видео, на котором показаны беженцы из Палестины на новых рабочих местах. Так, в записи показано, что жвое из них стоят у доски в школьных классах, одна девушка стоит за стойкой выдачи. Большая часть видео посвящена переселенцам из Чечни, которые работают в медицинских учреждениях. На видеозаписи мужчины в белых халатах проводят обследование пациентов, ведут прием в кабинетах, посещают пациентов в палатах, разговаривают с коллегами, работают с компьютером. Женщины в белых халатах на видеозаписи снимают кардиограмму,  работают с компьютером и пациентами.

Напомним, власти Чечни сообщили о намерении построить для них жилой комплекс на 35 квартир. Для детей и взрослых организованы шесть групп по изучению русского языка, также группа из 14 школьников начала изучать русский язык и математику в школе села Автуры.

Ранее глава Миннаца Чечни Ахмед Дудаев на встрече с беженцами заявил, что они должны поддерживать чистоту и быть организованнее, а торопить власти Чечни с решением своих проблем им не следует. Упреки Дудаева в адрес гостей противоречат чеченским традициям гостеприимства, отметили кавказоведы и правозащитники.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, который остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Беженцы из Палестины отправлены в Нальчик и Черкесск", "Активисты сочли значительной помощь палестинским беженцам в Карачаево-Черкесии", "Палестинские беженцы указали на сложности с интеграцией в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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