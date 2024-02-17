17 февраля 2024, 09:51

Аналитики сочли недостоверной версию властей об инциденте в Старом Ачхое

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Вооруженный инцидент в Старом Ачхое, во время которого силовики застрелили троих человек, которые будто бы на них напали, мог быть инсценирован как властями Чечни, чтобы отправлять меньше бойцов на Украину, так и чеченскими силовиками для улучшения показателей в работе. А затем уже ему придали новый ракурс, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района три человека, вооруженных огнестрельным оружием, напали на полицейских и были убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что задержаны два участника группы, которая планировала нападения на силовиков. Жители Старого Ачхоя назвали приезжими трех человек, убитых силовиками. Версия следствия о перестрелке вызывает сомнения, отметили чеченские активисты.

Вооруженный инцидент в Ачхой-Мартановском районе стал первым за 11 месяцев после того, как 29 марта 2023 года произошло нападение на пост полиции в Гудермесе, в результате чего два человека были убиты силовиками.

Инцидент в селе Старый Ачхой мог быть инсценирован, чтобы снизить численность силовиков, отправляемых из Чечни на Украину, заявил на условиях анонимности бывший сотрудник прокуратуры Чечни. "По мнению коллег, это мог быть "спектакль" – чтобы не направлять силовиков на Украину. Делают вид, что есть напряженность в Чечне", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что с военнослужащих военных баз в Абхазии и Армении перебрасываются на Украину. "Кадыров делает все возможное, чтобы поменьше своих силовиков отправлять на0 Украину. Потому что чем больше людей на Украине, обратно приходят погибшие, и волнения среди людей Кадырову невыгодно. И находят козлов отпущения, арестовывают за что-то, а потом инсценируют "ранение силовика". Было ли оно на самом деле, неизвестно, я не считаю, что сообщение о ранении силовика добавляет достоверности этой истории", – сказал бывший сотрудник прокуратуры.

На сегодня в Чечне нет бандподполья, добавил он. "Партизанские отряды никто создавать не стремится, потому что все знают, чем это грозит родственникам в Чечне", – отметил аналитик.

Относительно вооруженного инцидента в Гумермесе, произошедшего в ночь на 29 марта 2023 года, он заявил, что это мог быть конфликт между представителями различных ведомств Чечни. "Кто-то выстрелил. В результате на следующий день это было преподнесено как нападение на силовиков, поскольку Кадыров не может допустить в своих отчетах перед Москвой ссору между его силовиками", – сказал бывший сотрудник прокуратуры республики.

30 декабря 2023 года Рамзан Кадыров на совещании с силовиками заявил, что родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия.

Речь идет либо о перестрелке между силовиками, либо о провокации, считает руководитель культурного объединения "Ичкерия"* в Австрии, бывший член оперативного управления Ичкерии* Хусейн Исханов.

"Люди горячие, могли быть и нетрезвыми, конечно. Могли сами взяться за оружие, хотя официально такого якобы никогда не происходит", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Исханова, нападение на силовика в Чечне может быть и провокацией, поскольку в прошлом подобное происходило неоднократно. "Это может быть даже не на уровне Кадырова, а какие-то силовики хотят получить медальку, боевые чтобы платили", – пояснил аналитик.

Активного вооруженного подполья в Чечне нет, добавил он. "Есть, конечно, "проповедники", которые призывают из-за границы "восстание поднимем на Кавказе". Но два "восстания" уже сделали, и уже все погибли, кто мог что-то сделать. Другие умирают от подорванного здоровья. Те, кто призывает построить шариат (это вообще безумие), у них нет большой поддержки. В общем, нет таких безумцев, которые бы сегодня собирались поднимать восстание", – подчеркнул Хусейн Исханов.

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* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России была признана террористической.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Межиев после перестрелки в Старом Ачхое призвал жителей Чечни следить за семьями", "Тумсо усомнился в версии Кадырова об инциденте в Гудермесе", "Вооруженный инцидент в Чечне стал первым за четыре месяца".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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