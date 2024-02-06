Автор жалобы на Доного арестован в Ростове-на-Дону

06 февраля 2024, 13:22

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В Ростове-на-Дону арестован директор ставропольской школы закрытого типа Степан Любенко по делу о незаконном использовании труда воспитанников и халатности, повлекшей причинение вреда здоровью. Любенко стал известным после того, как ранее написал жалобу на дагестанского историка Хаджи Мурада Доного с требованием проверить его на экстремизм.

Как информировал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года силовики провели обыск у Хаджи Мурада Доного. Они изъяли книги, флешки, телефон и компьютер с ценными историческими материалами в рамках проверки на экстремизм. После обыска силовики интересовались его участием в научных конференциях в Грузии, Азербайджане и Турции и задавали вопросы о его контактах там. Историк предположил, что обыск мог быть проведен силовиками после доноса.

2 июня 2022 года стало известно, что Доного вынудили покинуть должность заместителя директора Национального музея Дагестана после того, как на него жалобу главе республики Сергею Меликову написала Ассоциация ветеранов сил спецназа. Ее председателем значился отставной полковник спецназа внутренних войск Степан Любенко.

Суд в Ростове-на-Дону арестовал директора ставропольской школы закрытого типа Степана Любенко, которого обвинили в том, что он отправил воспитанников убирать свой дом. Любенко вменили использование принудительного труда детей, а также халатность, повлекшую тяжелую травму, передал сегодня в своем телеграм-канале журнал "Новый Дош".

Следствие считает, что Любенко отправлял несовершеннолетних воспитанников школы убирать территорию своего дома под видом культурного отдыха, для чего с 25 декабря 2018 года по 15 августа 2020 год изготовил девять фиктивных приказов. Также Любенко не обеспечил страховку при выполнении спортивных упражнений на турнике. Воспитанник школы в июле 2021 года сорвался с перекладины при выполнении упражнений и получил закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга, сообщило на своем сайте Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу судов Ростовской области.

Кроме того, следствие считает, что с 2015 по 2021 год Любенко предоставлял в министерство образования Ставропольского края ложные документы о проведении им занятий в кружке "Звезда". В действительности занятия не проводилось. Но на основании этих документов Любенко в качестве зарплаты было переведено более полумиллионы рублей, отметила пресс-служба.

Напомним, Хаджи-Мурад Доного – кавказовед, доктор исторических наук, профессор, автор множества десятков книг и монографий, в том числе о Кавказской войне и имаме Шамиле. В октябре 2019 года в Махачкале была издана книга доктора Доного "Аманат Кавказской войны", посвященная старшему сыну имама Шамиля, которая содержит не опубликованные ранее документы из его жизни. Серьезные исследования на тему Кавказской войны востребованы в современном обществе, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Дагестанские журналисты неоднократно проводили пикеты в поддержку Доного. В частности, журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. 2 и 9 октября 2023 года провел одиночные пикеты с требованием остановить преследование ученого.

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