Освобождены все задержанные на месте протестной акции в Баку

22 января 2024, 20:00

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Силовики в Баку отпустили без составления протоколов всех задержанных около станции метро, где планировалась акция протеста против безальтернативных выборов президента. Одна из задержанных рассказала, что не собиралась участвовать в протесте.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Баку полицейские задержали не менее четырех человек, которые откликнулись на призыв выйти на акцию протеста против безальтернативных выборов президента. Акция была объявлена находящимся в политэмиграции в Европе активистом и блогером Туралом Садыглы. Его родителей, задержанных на месте акции (около выхода со станции метро "Нариманов"), силовики отпустили из отдела полиции без составления протокола.

Наблюдавший за акцией член НПО "Линия защиты" Зафар Ахмедов рассказал, что полицейские удалили с места акции еще нескольких человек, включая пожилого члена Азербайджанской партии демократии и благоденствия Энвера Агамалыева и супругу арестованного активиста Рзы Сафарсоя Тарану Сафарсой.

Четыре человека были доставлены в полицию в связи с протестной акцией, к 15 часам (14 мск) все они были отпущены, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Зафар Ахмедов. "Всего в связи с акцией были задержаны и доставлены в полицию четыре человека. Это родители организатора акции Турала Садыглы (его отец - правозащитник и политик Аловсат Садыглы и мать – Матанат Самедгызы), член Азербайджанской партии демократии и благоденствия Энвер Агамалыев и активистка Тарана Сафарсой. Причем, последнюю вообще задержали совсем в другом месте. К 15.00 все задержанные были отпущены без применения взысканий", - рассказал Ахмедов, сославшись на «собственные наблюдения», «информацию от репортеров» и официальный ответ на запрос «Линии защиты» в МВД.

Кроме того, по его словам, с места акции были удалены еще около 10 человек. "Полиция задерживала всех, кто им казался «потенциальным участником акции» - давал интервью журналистам, не расходился после предупреждения полицейских, и просто зевак. Этих людей либо выводили с территории, либо вывозили на некоторое расстояние и потом отпускали", - рассказал правозащитник.

Один из задержанных, Энвер Агамалыев сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что провел в отделении полиции полтора часа. "Меня задержали прямо на платформе, когда я вышел из поезда метро на станции «Нариманов». Они словно следили за мной. Меня отвели в полицейский участок, который располагается прямо на станции метро «Нариманов». Там уже находился член нашей партии, правозащитник Аловсат Садыглы. Его отвели потом в другую комнату", - рассказал Агамалыев.

По словам оппозиционера, сотрудники полиции обвинили его в том, что он нарушал общественный порядок. "Когда они меня задержали на платформе, я стал выкрикивать лозунг «Свободу!». Они расценили это как «нарушение общественного порядка». Потом на участке я одному из полицейских сделал замечание из-за его неопрятного вида: он был небритым. Это они расценили как «оскорбление полицейского». В ответ я сказал, что являюсь учителем с большим стажем работы и имею моральное право делать замечания молодым, тем более что полицейский должен подавать пример аккуратности и опрятности", - сказал пожилой мужчина.

Потом, по словам Агамалыева, ему велели написать объяснение. "Я все написал, как было: как меня грубо схватили, скрутили, привели в участок. После этого они меня отпустили, устно предупредив, что «больше таких ошибок не совершать». А я ответил, что ходил на митинги и буду ходить. Они вывели меня из метро через выход в сторону Наримановского парка. Там я увидел четыре автобуса, которые обычно пригоняют на митинги для задержанных. Но они были пусты", - рассказал Агамалыев.

Он пояснил, что пришел на акцию потому, что «протестует против фарса под названием «президентские выборы». "Это не выборы. Что это за выборы, если нет политической борьбы? Есть один кандидат Ильхам Алиев, остальных выдвинули для создания видимости «альтернативности». Какие же они «соперники», если даже не критикуют Алиева? Мы не хотим таких выборов. Мы за реальные честные выборы, за перемены в стране", - отметил оппозиционер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть лояльных властям политиков 1 . Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Другая задержанная Тарана Сафарсой сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что вообще не собиралась принимать участие в акции. "Меня задержали около полудня в поселке Бина (пригород Баку. – Прим. «Кавказского узла»), когда я вышла из дома, чтобы поехать в апелляционный суд на процесс по делу моего мужа Рзы Сафарсоя. Видимо, они полагали, что я могу принять участие в протестной акции у станции метро «Нариманов», поскольку меня ранее часто замечали на демонстрациях. Со мной была моя гостья. Сначала мою гостью отпустили, но потом полицейским пришел приказ задержать обеих. Нам привезли в Хазарское районное управление полиции в Мардакян ((пригород Баку. – Прим. «Кавказского узла»). Там мою гостью отпустили. А меня вели из одной комнаты в другую и говорили, что будут брать с меня показания", - рассказала Сафарсой.

По словам женщины, она требовала позволить ей связаться с адвокатом. "Меня там около двух часов продержали и потом отпустили. Когда я приехала в апелляционный суд, процесс по делу мужа закончился. Его арестовали по надуманному обвинению в незаконном хранении оружия. Более того, ему не дают свиданий с членами семьи и телефонных разговоров. Жалоба в апелляционный суд была подана именно по этому вопросу, но была отклонена. Моего мужа преследуют по сфабрикованному обвинению из-за его критических постов в социальных сетях", - рассказала Тарана Сафарсой.

Сотрудник пресс-службы МВД сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что «в связи с несогласованной акцией задержанных не было».

Напомним, три оппозиционные партии ("Мусават", партия Народного фронта Азербайджана и Партия классического Народного фронта Азербайджана) отказались выдвигать своих кандидатов на президентские выборы, заявив об отсутствии условий для честной политической конкуренции.

Очередные выборы президента должны были состояться лишь в 2025 году. Цель внезапного назначения внеочередных выборов - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

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