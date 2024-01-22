Силовики в Баку сорвали акцию против безальтернативных выборов президента

22 января 2024, 15:20

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Полицейские в Баку задержали не менее четырех человек, которые откликнулись на призыв выйти на акцию протеста против безальтернативных выборов президента. Задержанных родителей организатора акции силовики отпустили без составления протокола.

Как писал "Кавказский узел", 15 января в Азербайджане началась предвыборная агитация кандидатов в президенты. На агитацию отведен минимум времени, а места для встреч с избирателями предложены на окраинах, это подчеркивает отсутствие у кандидатов возможности конкурировать с Ильхамом Алиевым, констатировали аналитики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы. Помимо самого Ильхама Алиева, кандидатами зарегистрированы шесть человек (руководитель Центра социальных исследований и председатель парламентского комитета по правам человека Захид Орудж, глава партии Национального фронта и депутат парламента Рази Нуруллаев, председатель партии Народного фронта целостного Азербайджана Гудрат Гасангулиев, глава партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, руководитель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев и бывший руководитель Либерально-демократической партии Фуад Алиев). Эти шесть претендентов не способны составить конкуренцию действующему президенту, их участие - лишь иллюзия соперничества, указали в декабре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сегодня в Баку полиция пресекла несогласованную с городскими властями акцию протеста, объявленную под лозунгом «Нет фальшивым выборам!». Акция была объявлена находящимся в политэмиграции в Европе активистом и блогером Туралом Садыглы.

20 января он разместил на своей странице в Facebook* призыв прийти 22 января на "протестный митинг" у станции метро «Нариманов». Сегодня, когда на указанном месте появились родители Турала Садыглы – правозащитник Аловсат Садыглы и его супруга Матанат Самедыгызы - они были задержаны, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Аловсат Садыглы.

"Эта акция проводилась в знак протеста против внеочередных президентских выборов. Они не являются свободными, справедливыми, демократическими, ибо проводятся в условиях отсутствия честной политической конкуренции, когда в тюрьмах содержатся потенциальные кандидаты в президенты, такие, как оппозиционный политик Губад Ибадоглу, проводятся массовые аресты журналистов", - сказал он.

С 20 ноября по 14 декабря 2023 года были арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев, он арестован по обвинению в самовольном строительстве и контрабанде валюты. По делу Оруджева арестован также журналист Шамо Эминов.

По словам мужчины, его и супругу продержали около часа в отделении полиции на станции метро «Нариманов» и потом отпустили без применения каких-либо мер взыскания.

Наблюдавший за акцией член НПО «Линия защиты» Зафар Ахмедов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что полицейские удалили с предполагаемого места акции еще нескольких человек, включая пожилого члена Азербайджанской партии демократии и благоденствия Энвера Агамалыева и супругу арестованного активиста Рза Сафарсоя Тарану Сафарсой.

Представители МВД оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 15 декабря 2023 года оппозиционная партия "Мусават" заявила об отсутствии условий для честной политической конкуренции и отказалась выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента. На следующий день оппозиционная партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) также приняла решение о бойкоте выборов. От участия в них 24 декабря отказалась и Партия Классического народного фронта Азербайджана (ПКНФА).

Очередные выборы президента должны были состояться лишь в 2025 году. Цель внезапного назначения внеочередных выборов - продлить власть Алиева, заявили оппозиционные политики. Назначить выборы на февраль 2024 года Алиева сподвигли изменения в геополитике и стремление снизить шансы потенциальных соперников, сочли политологи.

Ильхам Алиев занимает должность президента с 2003 года. Благодаря принятым в 2002 году поправкам к Конституции Азербайджана, его отец Гейдар Алиев сумел фактически передать власть сыну. 15 октября 2003 года Ильхам Алиев победил в первом же туре президентских выборов, получив 77% голосов избирателей.

Отметим, что Турал Садыглы известен как критик политики властей Азербайджана. В 2015 году был арестован его брат Эльгин Садыглы, которому было предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Спустя несколько месяцев он был осужден условно, а в 2018 году его вновь арестовали на 30 суток после того, как Турал Садыглы инициировал международную кампанию "Расскажем о диктаторе" в знак протеста против внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Прокуратура Азербайджана в мае 2019 года возбудила уголовное дело в отношении Турала Садыглы. Он объявлен в розыск по линии Интерпола. Садыглы назвал уголовное преследование провокацией.

В июне 2022 года родители Турала Садыглы вышли на акцию протеста перед зданием президентской администрации в Баку, но полицейские не позволили им провести ее.

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