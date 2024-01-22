Беженцы из Палестины. Фото: Telegram-канал МЧС РФ

22 января 2024, 13:29

Четвертая группа палестинских беженцев прибыла в Ингушетию

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В Ингушетию прибыла четвертая группа из 32 палестинских беженцев, в том числе 23 детей. В пункте временного размещения в Назрани находятся уже 129 переселенцев из сектора Газа, сообщило правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", 73 переселенца из Палестины размещены в комфортабельных номерах гостиницы в Назрани, им организована медицинская помощь, сообщили 14 декабря 2023 года представители властей Ингушетии. 1 января в Ингушетию прибыла третья группа из 14 палестинских беженцев, в том числе 11 детей. Их также разместили в гостинице "Асса" в Назрани.

5 декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины. 12 декабря в Ингушетию прибыла первая группа беженцев, а 13 декабря – еще 18 беженцев. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

В Ингушетию прибыла четвертая группа вынужденных переселенцев из сектора Газа, сообщило сегодня правительство республики. "В группу вошло 32 человека, 23 из которых – дети. […] Всего в пункте временного размещения в Назрани находятся уже 129 человек, из них около 80 – дети. Сейчас вынужденных переселенцев из сектора Газа обучают русскому языку, культурным особенностям Ингушетии", - говорится в публикации в телеграм-канале кабмина.

Ранее прибывшие дети из Палестины уже обучаются в школе, расположенной рядом с гостиницей «Асса», отмечается в сообщении.

Напомним, студенты из Палестины, прибывшие в Ингушетию, выразили желание продолжить обучение в местных вузах. Правительству поручено найти возможность для этого, сообщил 21 декабря 2023 года глава республики.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"Жители Ингушетии собрали 180 тонн помощи для палестинцев", "Палестинские беженцы попросились в дагестанские вузы", "Более 60 беженцев из Палестины получили в Дагестане российские паспорта".

Автор: "Кавказский узел"

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