Третья группа палестинских беженцев прибыла в Ингушетию

01 января 2024, 16:05

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В Ингушетию прибыла третья группа из 14 палестинских беженцев, в том числе 11 детей. Прибывшим планируется предложить рабочие места и обучение в детсадах и школах, сообщил глава республики.

Как писал "Кавказский узел", 73 переселенца из Палестины размещены в комфортабельных номерах гостиницы в Назрани, им организована медицинская помощь, сообщили 14 декабря 2023 года представители властей Ингушетии. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

5 декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины, а власти займутся их размещением и трудоустройством. 12 декабря в Ингушетию прибыла первая группа из 55 беженцев из сектора Газа, а 13 декабря – еще 18 беженцев.

В Ингушетию прибыла очередная группа из 14 палестинских беженцев, их встретили представители республиканского правительства, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Миннац республики. "Прибывших разместят в гостинице «Асса» в Назрани", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видно, как представители властей встречают выходящих из железнодорожного вагона людей, в том числе детей, а сотрудники МЧС помогают прибывшим вынести из вагона багаж.

Это третья группа переселенцев, сообщил в своем телеграм-канале Махмуд-Али Калиматов. "К нам прибыла третья группа вынужденно покинувших территорию Палестины граждан. В составе группы - 14 человек, из них 11 - это дети", - написал он.

На каждого прибывшего оформят социальные паспорта, чтобы определить "потребности по количеству мест в детсадах и школах", отметил глава Ингушетии. "В дальнейшем будем решать вопросы их трудоустройства и обучения", - добавил он.

Напомним, студенты из Палестины, прибывшие в Ингушетию, выразили желание продолжить обучение в местных вузах. Правительству поручено найти возможность для этого, сообщил 21 декабря глава республики.

10 ноября Махмуд-Али Калиматов призвал жителей Ингушетии участвовать в сборе помощи для палестинцев. 29 ноября власти отчитались, что собрано 150 тонн продуктов питания, лекарств, одежды, палаток, постельных принадлежностей, портативных печей и других вещей. Жители Ингушетии восприняли сбор гуманитарной помощи палестинцам как всенародную акцию и приносили даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам". 20 декабря в Египет вылетел спецборт МЧС с медикаментами, собранными в Ингушетии для жителей сектора Газа.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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