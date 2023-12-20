Жители Ингушетии собрали медикаменты для палестинцев

20 декабря 2023, 19:12

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Спецборт МЧС с медикаментами, собранными в Ингушетии, вылетел из аэропорта Минеральных Вод в Египет, гуманитарная помощь будет передана жителям сектора Газа.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября Махмуд-Али Калиматов поручил организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 29 ноября власти отчитались, что объем собранной помощи в республике составил 150 тонн. Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и другие вещи. Жители Ингушетии восприняли сбор гуманитарной помощи палестинцам как всенародную акцию и приносили даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев. Более 27 тонн гуманитарного груза с медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости доставлено в Египет, откуда помощь будет передана жителям Палестины, отчитались власти Ингушетии 7 декабря.

5 декабря глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины, а власти займутся их размещением и трудоустройством. 12 декабря в республику прибыла первая группа из 55 беженцев из сектора Газа, а 13 декабря – еще 18 беженцев. Они размещены в гостинице в Назрани, сообщил глава республики.

Рейс с гуманитарной помощью для Палестины отправлен из аэропорта Минеральных Вод. В составе груза - медикаменты и технические средства для реабилитации пострадавших, сообщило сегодня правительство Ингушетии.

Самолет МЧС России вылетел в аэропорт города Эль-Ариш. В Египте помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее в сектор Газа.

"Сбор партии гуманитарной помощи осуществлялся из Республики Ингушетия по поручению правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Ингушетии.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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