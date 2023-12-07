07 декабря 2023, 10:43

Власти Ингушетии отчитались об отправке гуманитарной помощи Палестине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 27 тонн гуманитарного груза с медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости доставлено в Египет, откуда далее помощь будет передана жителям Палестины, отчитались власти Ингушетии.

Как информировал "Кавказский узел", 5 декабря глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что Ингушетия готова принять беженцев из Палестины, и что региональные власти займутся их размещением и трудоустройством.

Из Ингушетии в аэропорт города Эль-Ариш в Египте была отправлена первая партия гуманитарного груза весом 27,5 тонн, который будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они перенаправят эту помощь населению Газы, сообщила 6 декабря пресс-служба главы и правительства Ингушетии.

Жителям Палестины из Ингушетии направлены медикаменты, постельные принадлежности, продукты, в том числе детское питание, средства личной гигиены. Всего планируется отправить шесть партий вес каждой из которых составит около 28 тонн, приведено сообщение пресс-службы на сайте главы и правительства Ингушетии.

Напомним, ранее жители Ингушетии собрали 200 тонн гуманитарной помощи и около 80 миллионов рублей для жителей Палестины. Жители республики восприняли сбор помощи палестинцам как всенародную акцию и несли в центры приема помощи даже деньги, которые отложили на лечение или из пенсии, рассказал руководитель благотворительного фонда "Тешам" Хасан Нальгиев.

Сами жители республики рассказали, что принять активное участие в акции их побудило равнодушие мирового сообщества к трагедии Палестины. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Одиночные пикеты в поддержку палестинцев и Гаджиева прошли в Махачкале", "Первая партия гуманитарного груза для палестинцев отправлена из Дагестана", "Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной партии гуманитарной помощи в сектор Газа".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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