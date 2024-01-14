Активисты в Грузии потребовали задержать Нату Перадзе

14 января 2024, 13:54

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Члены грузинского движения "Альт-Инфо" призвали задержать Нату Перадзе, которая опубликовала видео облитой краской иконы Святой Матроны с изображением Сталина, и переквалифицировать дело с административной статьи на уголовную.

Как писал "Кавказский узел", 13 января члены и сторонники пророссийского "Консервативного движения" ("Альт-Инфо") провели у здания парламента Грузии митинг с требованием ужесточить наказание "за осквернение святынь". Активисты объяснили протесты тем, что икона Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина была облита краской. Члены "Альт-Инфо" потребовали также наказать Нату Перадзе.

Ната Перадзе, которая 9 января опубликовала видео с облитой краской иконой с изображением Сталина, ранее пожаловалась на угрозы. 10 января к дому Перадзе пришли сторонники движения "Альт-Инфо", полиция не позволила им приблизиться к зданию.

Члены "Альт-инфо" потребовали от властей Грузии задержать Нату Перадзе в течение десяти дней. Также после протестной акции, проведенной 13 января, лидеры движения подали в полицию заявление с требованием переквалифицировать административное дело о мелком хулиганстве, сообщает "Новости-Грузия".

Активисты потребовали расследовать инцидент по уголовной статье о незаконном препятствовании религиозным обрядам путем насилия, угроз или оскорбления чувств верующих. Эта статья которая предусматривает до года лишения свободы, пишет издание.

"Начало следствия по статье о мелком хулиганстве – это глупость... Мы надеемся, что статья будет переквалифицирована… Если Перадзе не задержат, в стране начнутся очень большие проблемы", - привело издание слова лидера "Альт-Инфо" Коки Маргошии.

Активисты считают, что именно Ната Перадзе облила икону краской, информирует ТАСС.

Напомним, неизвестные в тбилисском соборе облили краской подаренную партией "Альянс патриотов Грузии" икону, видео об этом опубликовала Ната Перадзе. 11 января патриархия Грузии заявила, что встреча Сталина со Святой Матроной, которая изображена на иконе, не подтверждена, и призвала внести в рисунок изменения. 12 января священник Иоанн Мчедлишвили извинился за то, что не сообщил патриархии о размещении иконы, а лидеры "Альянса патриотов Грузии" пообещали, что икона будет переписана прямо в храме.

Отношение к Иосифу Сталину в грузинском обществе достаточно противоречивое, но его изображение на иконе не означает восхваления, рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Гела Николаишвили. "Альянс патриотов", подаривший храму икону, в своей деятельности не делал акцент на фигуру Сталина, отметил политолог Заал Анджапаридзе. "Альянс патриотов" служит интересам России, где велика популярность Сталина, возразил политолог Ника Читадзе.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали в августе 2020 года историки. Часть опрошенных тогда "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердила свои симпатии к личности Сталина.

О 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина во время Второй мировой войны можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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