Чеченские СМИ напомнили об угрозах Кадырова в адрес родственников боевиков

08 января 2024, 12:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники подозреваемых в экстремизме жителей Чечни должны нести ответственность вместе с ними как соучастники, заявил глава республики Рамзан Кадыров, слова которого привели чеченские СМИ. До этого глава республики угрожал родственникам людей, заподозренных в экстремизме, в преддверии Нового года.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с чеченскими силовиками 30 декабря 2023 года заявил, что родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия. Власти Чечни будут избавляться от критиков, где бы те ни находились, отметил он.

Родственники людей, подозреваемых в экстремизме, должны нести ответственность за их действия, заявил Рамзан Кадыров во время совещания с силовиками и чиновниками правительства республики. "Почему мы не можем наказывать террористов и преступников у нас в республике? Если кто-то в семье совершил преступление, то ответственность за это как соучастники будут нести и родственники виновного: отец, брат или сын", – привело 7 января его слова ИА "Грозный Информ" на своей странице в Instagram*.

Кадыров также упрекнул правозащитников и ичкерийцев, которые высказываются в защиту ислама, но не уделяют должного внимания конфликту Израиля и Палестины. "Почему все правозащитники молчат? Ичкерийцы, которые провозглашают себя защитниками ислама, тоже утихли. Взрыв бомбочки на территории Чеченской Республики они бы сравнили с ядерной войной", – сказал Кадыров.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники указали на усиление преследования критиков властей Чечни. При этом они отметили, что власти Чечни непрерывно преследуют своих критиков и в попытке окончательно их подавить используют такие методы, как давление на родственников. При этом недавний случай, когда силовики пригрозили расправой родственникам двух человек, потребовав добиться прекращения критики в адрес властей Чечни, это не новая кампания по преследованию оппонентов, а усиление прежней.

Отметим, что родственники критиков Рамзана Кадырова неоднократно подвергались давлению властей. Так, в декабре 2021 года критики Кадырова заявили о массовых похищениях их родственников в Чечне и Астрахани.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.