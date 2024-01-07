Правозащитники указали на усиление преследования критиков властей Чечни

07 января 2024, 11:27

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Власти Чечни непрерывно преследуют своих критиков и в попытке окончательно их подавить используют такие методы, как давление на родственников. При этом недавний случай, когда силовики пригрозили расправой родственникам двух человек, потребовав добиться прекращения критики в адрес властей Чечни, это не новая компания по преследования оппонентов, а усиление прежней, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 4 января критики главы Чечни Рамзана Кадырова заявили о давлении силовиков на родственников. Силовики пригрозили расправой родственникам двух человек, потребовав добиться прекращения критики в адрес властей республики, сообщили активисты.

Родственники людей, подозреваемых в экстремизме, несут ответственность за их действия, заявил 30 декабря 2023 года Рамзан Кадыров на совещании с чеченскими силовиками. Власти Чечни будут избавляться от критиков, где бы те ни находились, отметил он. "Если мы даже не найдем преступника, мы не будем продолжать его искать, а обязательно найдем его родственника. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Поэтому мы крайне быстро свою кровную месть возместим", – перевел слова Кадырова оппозиционный властям Чечни телеграм-канал.

Между давлением на родственников критиков властей Чечни и словами Рамзана Кадырова вряд ли есть связь, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Не думаю, что это давление на родственников критиков чеченской власти связано с выступлением Кадырова и его словами о кровной мести. Когда они говорили о кровной мести, то скорее всего имели в виду то, что произойдет в ближайшие 3-4 месяца, когда будет большая мобилизация, и нежелающие [принимать участие в СВО] будут сопротивляться силовикам и могут быть неприятные инциденты вплоть до столкновений. Мне кажется, выступление Кадырова было предупреждением для таких случаев", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Текущее давление на критиков властей Чечни – это не новая кампания, а усиление прежней, считает он.

"Власти Чечни никогда не переставали кампанию по давлению на критиков и их родных. Они всегда оказывали давление на всех, кто их критиковал. Они всегда работали, делали все, чтобы родные критиков были в центре их внимания, давили на них. То есть кампания по давлению никогда не останавливалась. Она всегда была и вот эти попытки давления просто продолжение их прежней деятельности", – сказал Кутаев.

Критикам властей Чечни следует опасаться за безопасность своих родственников, добавил он. "Все те, кто выступают в оппозиции, и их родные имеют основания полагать, что им угрожает опасность. Однозначно есть угроза для жизни, свободы. Такая опасность всегда есть у всех, кто критикует чеченские власти", – подчеркнул президент Ассамблеи народов Кавказа.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Мнение о том, что после публичных выступлений Кадырова угроза безопасности родственникам оппонентов властей Чечни увеличивается высказала также глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Угроза жизни есть всегда для критиков и их родных, особенно для тех, кто находится в Чечне. Но опасность в разы увеличивается, когда глава Чечни выступает с подобными заявлениями. Они, по сути, являются указанием для его подчиненных, которые сразу же приступают к выполнению этих незаконных указаний. Поэтому опасность и угроза есть всегда", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вероятно, власти Чечни уверены в том, что в итоге им удастся подавить своих критиков, поэтому они угрожают их родственникам, пояснила она. "Не всегда это помогает, но это не останавливает чеченскую власть. Они непоколебимы в этом. Не должно быть никакой критики в их адрес, а те, кто посмеют критиковать, будут наказаны. Этот процесс никогда не останавливался", – отметила правозащитница.

После публичного выступления Кадырова с угрозами, сторонники главы Чечни приступают к исполнению сказанного им так, словно это приказ, отметил на условиях анонимности сотрудник Центра защиты прав человека "Мемориал". "Уверен, и на этот раз то же самое и произошло", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитника, новый виток по оказанию давления на критиков показывает неэффективные действия властей Чечни.

"Это скорее всего истерика силовиков от бессилия и злобы. Но опасность есть всегда. Сегодня от сторонников власти не только в Чечне, но по всей России можно ожидать чего угодно. И все это останется безнаказанным. А кровная месть в такой интерпретации в корне противоречит Исламу. И человек, который позиционирует себя как защитник Ислама, не может этого не знать", – отметил правозащитник.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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