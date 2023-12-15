Подтверждена гибель в военной операции трех бойцов из Курчалоевского района

15 декабря 2023, 23:59

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Тимерлан Исаев, Хаж-Магомед Джамалов и Абдулбек Тарамов погибли в зоне СВО. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 148 военных из Чечни.

"Кавказский узел" писал, что Саид Билалов и Асхаб Пашаев погибли на Украине. Общее число погибших военной операции на Украине жителей Чечни достигло 145.

Бойцам из Курчалоевского района, погибшим в специальной военной операции, посмертно присвоены звания "Героя Чечни", сообщила 14 декабря администрация Курчалоевского района на своей странице "ВКонтакте".

Медали передали родственникам Тимерлана Исаева, Хаж-Магомеда Джамалова и Абдулбека Тарамова. После церемонии вручения наград были установлены памятные таблички в домах, где проживали погибшие бойцы, говорится в сообщении в Instagram* ЧГТРК "Грозный" от 13 декабря.

Сержант Абдулбек Тарамов родился в 1980 году в Курчалое. С 2009 года служил в мотострелковом соединении Южного военного округа. Семь раз побывал в Сирии, погиб в ходе спецоперации на Донбассе, сообщило ранее издание "Вести Чеченской республики.

Тимирлан Исаев родился 23 марта 1987 года в селе Илсхан-Юрт Курчалоевского района. Служил в мотострелковом соединении Южного военного округа, дислоцированного в Шатойском районе Чечни, погиб в ходе специальной военной операции на Украине, говорится в другой публикации издания.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 148 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 125 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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