Карабахские беженцы назвали условия возвращения на родину

09 декабря 2023, 23:14

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Возвращение армян Карабаха на родину возможно только под гарантии миротворцев ООН, заявили подписанты совместного обращения карабахских политиков, общественных организаций и СМИ к международным структурам.

Как писал "Кавказский узел", к 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Международный суд ООН постановил 17 ноября, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности.

Возвращение жителей Нагорного Карабаха возможно лишь под международные гарантии, а вопрос статуса Карабаха должен вновь обсуждаться на переговорах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи, комментируя решение Международного суда ООН. Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен урегулировать политические вопросы и предотвратить возобновление конфликта, а гуманитарные вопросы, включая возвращение беженцев, будут решаться вне мирного договора, полагают аналитики в Баку.

Более 120 подписей поставлено под обращением к миру от Нагорно-Карабахских политических сил, общественных организаций, глав общин избранных путем выборов, где исключают возвращение депортированных карабахцев под юрисдикцию Азербайджана, требуют международных миротворцев ООН в регионе и создание демилитаризованной зоны, эти же силы полностью контролирую Лачинский коридор, ООН контролирует территорию и обеспечивает возвращение беженцев, и полностью исключено уголовное преследование армян со стороны Азербайджана.

Обращение политических и гражданских сил Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") было опубликовано сегодня в армянских и международных СМИ.

Авторы документа обратились к генсеку ООН, членам Совета безопасности ООН, председателю ОБСЕ, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, Совету Европы и Европарламенту, генсекам СНГ, ОДКБ и НАТО. Они заявили, что для возвращения беженцев в Нагорный Карабах необходимо выполнение пяти условий.

"Во-первых, азербайджанские вооружённые силы, полиция и администрация должны быть полностью выведены с территории Республики Арцах, включая Шаумянский район, где Азербайджан несёт полную ответственность за осуществление этнической чистки в 1992 году. Во-вторых, по всей границе Республики Арцах должны быть размещены многонациональные международные миротворческие силы ООН. В-третьих, международно признанный Лачинский коридор должен быть полностью передан под контроль и управление ООН", - говорится в документе, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одним условием авторы документа назвали передачу территории Нагорного Карабаха "под управление ООН для обеспечения условий возвращения всех беженцев, создания демократических и правовых институтов и восстановления экономики". "Все беженцы должны иметь равный статус, равные права и подчиняться общим правилам переходного периода до проведения референдума, который подтвердит окончательный политический статус Нагорного Карабаха, результат которого будет юридически признан всеми государствами", - говорится в обращении.

Кроме того, они потребовали полностью исключить "возможность уголовного преследования" жителей Карабаха со стороны Азербайджана "по каким-либо обвинениям за весь период конфликта". "Все арестованные и уже осужденные в Азербайджане армяне должны быть немедленно освобождены. Мы готовы признать компетенцию международного трибунала для расследования каждого военного преступления, вина за которое вменяется нашим гражданам, при условии, что подобным образом этот трибунал будет также рассматривать все военные преступления, совершённые гражданами Азербайджана и его наёмниками", - говорится в тексте обращения.

"Мы готовы всеми силами способствовать достижению мирного решения конфликта, которое будет основано на всестороннем уважении права на самоопределение и других международно признанных прав и свобод человека и народов", - отметили авторы обращения. В документе подчеркивается, что мир стоит перед выбором - "восстановить в Нагорном Карабахе международный порядок, основанный на уважении права на самоопределение" или согласиться, "что блокада, вооруженная агрессия" "являются законными способами урегулирования конфликтов".

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции. После этого начался исход жителей из Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной республики Арцах".

Под заявлением подписались восемь политических партий, омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, 38 мэров и глав общин Нагорного Карабаха, в том числе Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди, прим. "Кавказского узла"), Шуши (азербайджанское название - Шуша, прим. "Кавказского узла"), карабахские масс-медиа и общественные организации, всего 125 подписантов.

Это обращение "должно способствовать восстановлению прав жителей Арцаха (Нагорного Карабаха)", отметил политолог и правозащитник, общественный деятель Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "Мы не должны мириться с ситуацией. Не допустить, чтоб Азербайджан продолжал менять суть конфликта, ложные нарративы, пытаясь приглушить законные претензии к его агрессивной геноцидальной политике. Должны подтвердить миру, что не намерены поступаться своими правами на жизнь и свободу, несмотря даже на угрозу уничтожения", - сказал Бегларян. Он подчеркнул, что после исхода жителей из Нагорного Карабаха " это первый серьезный документ, показывающий мнение народа Арцаха".

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