Бакинские аналитики назвали приоритеты мирного договора с Арменией

22 ноября 2023, 18:40

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Мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен урегулировать политические вопросы и предотвратить возобновление конфликта, подчеркнули бакинские аналитики. Гуманитарные вопросы, включая возвращение беженцев, будут решаться вне мирного договора, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций.

4 октября премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что Армения надеялась подписать мирный договор с Азербайджаном в испанской Гранаде. Он назвал три основных принципа для заключения мира, зафиксированные в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля после встречи в Брюсселе, отметив, что азербайджанские чиновники не подтверждают приверженность им. 26 октября Пашинян заявил, что мирное соглашение Ереван и Баку могут

Предмет и содержание будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией будет зависеть от политической воли двух стран, сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, член платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

По его словам, мирный договор прежде всего будет отражать взаимное уважение странами суверенитета и территориальной целостности друг друга, взятия обязательств впредь решать все вопросы путем переговоров, а для урегулирования споров обращаться в международные арбитражные инстанции. "В международном праве нет четких рамок межгосударственных договоров и стороны по обоюдному согласию могут определять круг вопросов, охватываемых соглашением. В этом смысле Азербайджан и Армения могут включить в договор и вопросы гуманитарного характера, в том числе возвращения людей, покинувших места проживания в результате конфликта, а также выплаты компенсаций за нанесенный ущерб", - отметил Мамедли.

Армения направила Азербайджану шестой вариант мирного договора, сообщил МИД Армении 21 ноября в соцсети Х.. "Вслед за публичным заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 18 ноября об активизации дипломатических усилий для достижения подписания мирного договора с Азербайджаном, армянская сторона представила азербайджанской стороне шестое предложение соглашения <.., >Армения по-прежнему привержена заключению и подписанию документа о нормализации отношений на основе ранее объявленных принципов", - сообщили в МИД.

Директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы считает, что в будущем мирном договоре могут ставиться вопросы гуманитарного характера и возвращения населения, покинувшего места своего проживания.

"В международном праве нет каких-либо стандартов для межгосударственных договоров. Их предмет и содержание определяется самими подписавшими сторонами. Однако есть требование в том, что если стороны берут на себя письменные обязательства, то не должны их нарушать. При этом по их обоюдному согласию могут быть определены гаранты соблюдения договоров в виде одной или нескольких держав, но стороны могут обойтись и без гарантов и решать в будущем споры на основе международного права. Договорами могут определяться и решение гуманитарных проблем, порожденных конфликтов, и в частности репатриации населения. В данном случае, может быть подтверждено право на возвращение карабахских армян и соответственно азербайджанцев, изгнанных из мест своего исторического проживания в современной Армении. Это скорее всего будет закреплено как принцип, и, если стороны сочтут необходимым, потом расписано отдельным договором”, - сказал Гасымлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, между Азербайджаном и Арменией скорее всего будет сначала подписан рамочный мирный договор, который фиксирует прекращение вооруженного конфликта. "В нем стороны объявят о завершении конфликта, взаимно признают территориальную целостность друг друга, возьмут обязательства не предъявлять друг другу территориальных претензий и решать все вопросы мирным путем. Также они согласуют принципы делимитации и демаркации границы по определенным картам, объявят о восстановлении транспортных коммуникаций, гарантиях безопасности перевозок через территории друг друга. Право на возвращение население может быть определено как принцип, а детали и механизмы могут определены в ходе последующих переговоров", - отметил Гасымлы.

Политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель считает, что предполагаемый мирный договор определит политическое решение конфликта. "Думаю, что Азербайджан будет исходить из того, что договор должен опираться на пять принципов, предложенных Азербайджаном полтора года назад. Они являются базой для политического урегулирования конфликта. Идея этой инициативы в том, что завершить конфликт, вражду, нормализовать отношения, и все остальные вопросы решать постепенно на основе доброй воли", - сказал Тюркель.

Азербайджан предложил принципы для нормализации отношений: взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, от применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МИД Азербайджана в октябре 2022 года.

Вопрос возвращения карабахских армян должен решаться в индивидуальном порядке, считает Алексер Мамедли

"Азербайджан в рамках реинтеграции армянского населения региона создал специальный портал для желающих принять азербайджанское гражданство. Имущество покинувшего регион населения охраняется государством. В настоящее время, населенные пункты взяты под охрану сил полиции, там специальный пропускной режим. Все желающие смогут вернуться, и, их права и безопасность будет обеспечиваться в рамках законов Азербайджана", - сказал Мамедли, добавив, что под охраной находятся культурные памятники, объекты социально-экономической инфраструктуры.

Он не исключил, что Армения может потребовать включения в договор вопроса о возвращении карабахских армян. по его словам, Баку не возражает этому и подтвердил свое намерение в комментарии МИД Азербайджана в связи с решением Международного суда ООН.

Международный суд ООН обязал 17 ноября Азербайджан обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности. Официальный Баку приветствовал решение Международного суда ООН по иску Армении и назвал его подтверждающим суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Указанные судом меры принимают уже заявленную политику правительства Азербайджана в отношении армянских жителей Карабаха, далее сказано в сообщении азербайджанского МИД.

На его взгляд, "вопрос о правах на возвращение в мирном договоре может быть закреплен как принцип, но никак специальное обязательство Азербайджана о гарантировании репатриации армян как некоего сообщества с какими-либо особыми правами". "Если Армения будет настаивать на таком сценарии возвращения, то Азербайджан поставит вопрос об аналогичной форме возвращения и азербайджанских общин в Армению. В результате конфликта в конце 1980-х годов. из Армении были изгнаны около 200 тысяч азербайджанцев. Они жили компактно и по меньшей мере в двух районах, которые тогда назывались Вардениским и Красносельским, составляли абсолютное большинство. Постановка вопроса о массовом возвращении как сообществ может вновь привести переговоры в тупик”, - отметил Мамедли.

Он предположил, что нынешнее правительство Армения не заинтересовано в массовом возвращении карабахских армян. "Это означало бы предоставлении российским миротворцам оснований для длительного пребывания в регионе, что не соответствует проводимой Арменией политики по выходу страны из орбиты РФ", - отметил Мамедли.

По его словам, Азербайджан может истребовать от Армении компенсации за ущерб. "Семь районов Азербайджана были практически полностью разрушены, был нанесен колоссальный ущерб экономике, памятникам культуры, истории, религиозным храмам. Ущерб исчисляется сотней миллиардов долларов. В случае, если армянское население не вернется в Карабах, или вернутся не все, то жилье, имущество не вернувшихся может быть отдано в свое время бежавшим из Армении азербайджанцам. А правительство Армении уже будет обустраивать армян, покинувших Карабах и не желающих возвращаться”, - сказал Мамедли.

Что касается возвращения армянского населения в Карабах, Тюркель отметил, что Азербайджан не настаивал на их выезде. "Азербайджан не выгонял этих людей. Напротив, с самого начала им предлагалось остаться, участвовать в управлении своими общинами, предлагалась экономическая помощь. И сейчас Азербайджан не возражает их возвращению, принимает меры для сохранности их имущества. Но этот процесс должен происходить в рамках законов Азербайджана, посредством индивидуальных обращений. А безопасность будет обеспечиваться азербайджанским государством. Однако Азербайджан не может согласиться на создание каких-то особых условий, ограничивающих его суверенитет, поскольку это может вновь привести к разжиганию агрессивного сепаратизма в регионе”, - отметил Тюркель.

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